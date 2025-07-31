Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον ζήτησε σήμερα από την ΕΕ να παγώσει το εμπορικό σκέλος της συμφωνίας σύνδεσης με το Ισραήλ, καθώς η χώρα δεν εκπληρώνει ούτε τις βασικές της υποχρεώσεις στη Λωρίδα της Γάζας, όπου εκτυλίσσεται ανθρωπιστική καταστροφή.

«Η κατάσταση στη Γάζα είναι απολύτως φρικτή και το Ισραήλ δεν σέβεται ούτε τις πιο βασικές του υποχρεώσεις ούτε τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί και αφορούν την έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια», έγραψε ο Κρίστερσον στο Χ.

«Κατά συνέπεια η Σουηδία ζητεί από την ΕΕ να αναστείλει το συντομότερο δυνατό το εμπορικό σκέλος της συμφωνίας σύνδεσης. Πρέπει να εντείνουμε την οικονομική πίεση στο Ισραήλ», πρόσθεσε ο Σουηδός πρωθυπουργός.

Situationen i Gaza är helt förfärlig och Israel lever inte upp till sina mest basala skyldigheter och gjorda överenskommelser om nödhjälp.



Sverige kräver därför att EU så snart som möjligt fryser handelsdelen i associeringsavtalet. Det ekonomiska trycket mot Israel måste öka.… — Ulf Kristersson (@SwedishPM) July 31, 2025

Προχθές Τρίτη ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Κάσπαρ Βέλντκαμπ είχε επισημάνει ότι, αν το Ισραήλ δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του αναφορικά με την ανθρωπιστική βοήθεια, η χώρα του θα πιέσει για την αναστολή του εμπορικού σκέλους της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ- Ισραήλ.

Οι 27 χώρες μέλη της ΕΕ είναι διχασμένες σε σχέση με τη στάση που πρέπει να τηρήσουν έναντι του Ισραήλ. Κάποιες, όπως η Γερμανία, επιμένουν στο δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπίζεται τον εαυτό του, μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Όμως άλλες, όπως η Ισπανία, καταγγέλλουν «τη γενοκτονία» που διαπράττει το Ισραήλ εις βάρος των Παλαιστίνιων στη Γάζα.

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσιάστηκε στα τέλη Ιουνίου στα 27 κράτη μέλη ανέφερε ότι το Ισραήλ παραβιάζει ένα άρθρο της Συμφωνίας Σύνδεσης με την ΕΕ το οποίο αφορά θέματα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Κομισιόν έκτοτε εξετάζει την απάντησή της, συζητώντας αρκετές επιλογές όπως να απαγορεύσει κάποιες εξαγωγές ή να αναθεωρήσει την πολιτική παροχής βίζας σε Ισραηλινούς κτλ.

Η πρόταση που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα είναι μία από τις πιο μετριοπαθείς. Προβλέπει την αναστολή της συμμετοχής του Ισραήλ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας Horizon.

Η ΕΕ είναι ο βασικός εμπορικός εταίρος του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

