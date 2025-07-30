Kelly Osbourne: To «αγαπημένο παιδί» του Ozzy με τα γυαλιά του στην κηδεία

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του θρύλου της heavy metal Ozzy Osbourne, με χιλιάδες θαυμαστές να αποτίνουν φόρο τιμής στην πατρίδα του, το Μπέρμιγχαμ.

Ανάμεσα στις πιο συγκινητικές στιγμές ήταν η εμφάνιση της κόρης του, Kelly Osbourne, η οποία φόρεσε τα χαρακτηριστικά μωβ γυαλιά του πατέρα της, ως ένδειξη αγάπης και τιμής.

Η 40χρονη Kelly, ιδιαίτερα δεμένη με τον πατέρα της – αφού ο ίδιος την είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν ως το «αγαπημένο του παιδί» – δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της, κρύβοντας τα δάκρυά της πίσω από τα γυαλιά που είχαν συνδεθεί άρρηκτα με εκείνον.

Της κηδείας προηγήθηκε πομπή στο κέντρο της πόλης, συνοδεία χάλκινων πνευστών που αναπαρήγαγαν γνωστά κομμάτια των Black Sabbath, όπως το "Iron Man" και το "Crazy Train", ενώ το πλήθος είχε αρχίσει να συγκεντρώνεται από νωρίς για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Η οικογένεια – η σύζυγος Sharon και τα παιδιά Kelly, Jack και Aimee – στάθηκαν στο πλευρό του φερέτρου και εν συνεχεία άφησαν λουλούδια μπροστά από αφίσα με το μήνυμα: «Το Μπέρμιγχαμ θα σε αγαπάει για πάντα».

Μαζί τους ήταν και ο Louis, γιος του Ozzy από τον πρώτο του γάμο με τη Thelma Riley.

Η πομπή πέρασε και από το σπίτι όπου μεγάλωσε ο Ozzy, στη συνοικία Aston, με θαυμαστές να αφήνουν λουλούδια και σημειώματα αγάπης έξω από την είσοδο.

Η Σάρον Όσμπορν δακρυσμένη, έχοντας μαζί τα παιδιά της, άφησε λουλούδια στη μνήμη του συζύγου της, στο παγκάκι στη Γέφυρα των Black Sabbath, όπου χιλιάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τον «πρίγκιπα του Σκότους», ο οποίος πέθανε την περασμένη εβδομάδα, σε ηλικία 76 ετών.

Η μάνατζερ μουσικών και πρώην μέλος της κριτικής επιτροπής στο ριάλιτι X Factor χαιρέτισε τους θαυμαστές που περίμεναν για ώρες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, από τους οποίους πέρασε η αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τη σορό του Όζι Όσμπορν σε μία δημόσια τελετή αποχαιρετισμού που μεταδιδόταν ζωντανά μέσω livestream.

Η πομπή πέρασε από το στάδιο, στο οποίο πραγματοποιήθηκε στις αρχές του μήνα η αποχαιρετιστήρια συναυλία του Όζι Όσμπορν με τους Black Sabbath, το σπίτι όπου μεγάλωσε, προτού κατευθυνθεί στο κέντρο της πόλης του Μπέρμιγχαμ.

Θαυμαστές που φορούσαν t-shirt και κασκόλ του Όζι και των Sabbath παρατάχθηκαν στη Broad Street.

Άνθρωποι όλων των ηλικιών κρατώντας αφίσες, δίσκους και σύμβολα της μουσικής καριέρας του τραγουδιστή φώναζαν το όνομά του και τραγουδούσαν στίχους από το Crazy Train και το Iron Man.

«Σε αγαπάμε, Σάρον» φώναξαν στη σύζυγο του αείμνηστου Όζι Όσμπορν και εκείνη ανταπέδωσε με το σήμα της ειρήνης, σύμφωνα με την εφημερίδα The Independent.

Ο Όζι και η Σάρον Όσμπορν ήταν παντρεμένοι για πάνω από τέσσερις δεκαετίες και έγιναν ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια του Ηνωμένου Βασιλείου, αφού η ταραχώδης οικογενειακή τους ζωή παρουσιάστηκε στο ριάλιτι σόου του 2002, The Osbournes.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 1982, γιόρτασε τη 43η επέτειο γάμου του αυτόν τον μήνα, λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατο του Όζι Όσμπορν στις 22 Ιουλίου.

Το 2022, η Σάρον Όσμπορν είχε γράψει σε ανάρτηση στο Instagram: «Για πάνω από 52 χρόνια είμαστε φίλοι, εραστές, σύζυγοι, παππούς και γιαγιά και αδελφές ψυχές. Πάντα ο ένας στο πλευρό του άλλου. Σ' αγαπώ Όζι».

Όλα τα μηνύματα που αφήνουν οι θαυμαστές θα συλλεχθούν για να τα διαβάσει η οικογένεια Όσμπορν ανακοίνωσε το δημοτικό συμβούλιο του Μπέρμιγχαμ.

«Δεν έχω δει ξανά τέτοιο πάθος από τους κατοίκους του Μπέρμιγχαμ για έναν μουσικό. Έχασαν τον "Πρίγκιπα του Σκότους"» δήλωσε στο BBC η αναπληρώτρια επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου, Σάρον Τόμσον.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο «νονός» της Heavy Metal, είχε εκφράσει με χιούμορ «τα θέλω» του όσον αφορά την κηδεία του σε παλαιότερη συνέντευξη, λέγοντας:

«Δε με νοιάζει τι μουσική θα παίξουν. Θέλω να είναι γιορτή, όχι μοιρολόγι. Και αν γίνεται να έχει και λίγη πλάκα – ίσως ένα ηχητικό με χτύπους από το φέρετρο ή να παίξει ένα βίντεο με εμένα να συμβουλεύομαι κάποιον γιατρό, ως δεύτερη γνώμη, σχετικά με τον θάνατό μου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.