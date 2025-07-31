Ουκρανία: Εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για την ανεξαρτησία των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς

Το ουκρανικό κοινοβούλιο ενέκρινε το νομοσχέδιο που ενισχύει το σύστημα επιβολής του νόμου της Ουκρανίας και την ανεξαρτησία των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς.

Οι βουλευτές ψήφισαν με 331 ψήφους υπέρ και 0 κατά το νομοσχέδιο, το οποίο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέβαλε την περασμένη εβδομάδα μετά από πιέσεις χιλιάδων διαδηλωτών και υψηλόβαθμων Ευρωπαίων αξιωματούχων.

Υπενθυμίζεται πως ο Ουκρανός πρόεδρος με προηγούμενο νομοσχέδιο περιόρισε την ανεξαρτησία υπηρεσιών κατά της διαφθοράς, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Στη συνέχεια, λόγω των πιέσεων και της κρίσης που ξέσπασε, αναγκάστηκε να διορθώσει την κατάσταση, με το νέο νομοσχέδιο που εγκρίθηκε σήμερα και για το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εκφράσει την ικανοποίησή της.



