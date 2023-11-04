ΕΕ: Την ερχόμενη εβδομάδα το 12ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας

To δωδέκατο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας αναμένεται να ανακοινώσει η Κομισιόν την ερχόμενη εβδομάδα, όπως ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας στο ουκρανικό κοινοβούλιο.

«Οι νέες κυρώσεις θα περιλαμβάνουν έως και 100 νέα πρόσωπα, νέες απαγορεύσεις εισαγωγών και εξαγωγών, ενέργειες για την ενίσχυση του ανώτατου ορίου τιμής του πετρελαίου και σκληρά μέτρα σε εταιρείες τρίτων χωρών που παρακάμπτουν τις κυρώσεις», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Επίσης, επισήμανε ότι η πίεση κατά της Ρωσίας θα συνεχιστεί.

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι η Ουκρανία προχωρά σε «βαθιές μεταρρυθμίσεις», ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πόλεμος «πλήρους κλίμακας».

«Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε όλη την τεχνική και πολιτική υποστήριξη που χρειάζεστε. Είμαι πεπεισμένη ότι μπορείτε να επιτύχετε τον φιλόδοξο στόχο σας: Δηλαδή να ληφθεί ήδη φέτος η ιστορική απόφαση για την έναρξη της διαδικασίας των ενταξιακών διαπραγματεύσεων», ανέφερε. Τόνισε τέλος ότι «ο στόχος είναι πραγματικά εφικτός».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

