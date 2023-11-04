Γαλλία: Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε Εβραία στη Λυών

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές της Λυών στη Γαλλία καθώς νωρίτερα άνδρας μαχαίρωσε και τραυμάτισε Εβραία γυναίκα.

Παράλληλα, ζωγράφησαν σβάστικα στο σπίτι της.

Όπως ανέφερε, κάποιος της χτύπησε το κουδούνι και όταν εκείνη άνοιξε, άγνωστος την μαχαίρωσε δύο φορές.

Φορούσε σκούρα ρούχα, το πρόσωπό του ήταν εν μέρει καλυμμένο και τράπηκε σε φυγή μετά το συμβάν.

Το θύμα, τραυματισμένο στην κοιλιά, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Λυών.

Alert: Authorities in Lyon, France are looking for a suspect after a 30- year old Jewish woman was stabbed in her home. The perpetrator left this Swastika on the door.https://t.co/VgiCXIMbpb pic.twitter.com/nbuwEjKFeQ — AG (@AGHamilton29) November 4, 2023

Η ζωή της ευτυχώς δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

“Μια τέτοια πράξη βίας είναι αδιανόητη. Εκφράζω την αλληλεγγύη μου στο θύμα και τους συγγενείς της“, δήλωσε ο δήμαρχος της Λυών Gregory Doucet στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Εκπρόσωπος της εθνικής αστυνομίας δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον ύποπτο και δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει αν η αστυνομία αντιμετωπίζει την επίθεση ως αντισημιτικό έγκλημα μίσους.

Πηγή: Reuters

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.