Mεσανατολικό: Χιλιάδες διαδηλώνουν στο Λονδίνο υπέρ των Παλαιστινίων

Χιλιάδες διαδηλωτές μετείχαν σήμερα σε συγκέντρωση στο κέντρο του Λονδίνου υπέρ των Παλαιστινίων για τέταρτο συνεχόμενο Σάββατο, ζητώντας "άμεση κατάπαυση του πυρός" καθώς το Ισραήλ σφυροκοπά τη Λωρίδα της Γάζας μετά τις φονικές επιθέσεις της Χαμάς στο έδαφός του στις 7 Οκτωβρίου.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το απόγευμα στην Πλατεία Τραφάλγκαρ, που είχε καλυφθεί από παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ που έγραφαν "κατάπαυση του πυρός" ή "τέλος στη σφαγή" στη Γάζα.

Για τη Σάμα Νταμπάμπνεχ, μια 26χρονη Ιορδανή σύμβουλο επιχειρήσεων, "αυτό είναι μια γλυκόπικρη στιγμή γιατί διαμαρτυρόμαστε για κάτι τρομερό... αλλά όλοι είμαστε εδώ, στον δρόμο". "Περνάμε όλη την εβδομάδα με το μυαλό βυθισμένο στις ειδήσεις, είναι εξαντλητικό, επομένως είναι η μόνη μας μορφή διεξόδου, το μόνο πράγμα που μας επιτρέπει να αποφορτιστούμε", είπε η νεαρή γυναίκα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Great Britain: A protest in support of Palestine took place in London, where protesters at one point sat down on the street at the Oxford Circus roundabout and blocked traffic, but were dispersed by the police pic.twitter.com/niuCeLoV3w — S p r i n t e r X (@SprinterX99880) November 4, 2023

"Προσπαθούμε να πείσουμε την κυβέρνησή μας να εγκρίνει, τουλάχιστον, μια κατάπαυση του πυρός... Δεν καταλαβαίνω πώς μπορούμε να προτείνουμε ένα τέτοιο μέτρο και αυτό να απορρίπτεται (στα Ηνωμένα Έθνη σ.σ.). Αυτό δεν έχει νόημα", αποδοκίμασε ο Αμπντουλάχ Χουσέιν, κρατώντας από το χέρι τους δύο πεντάχρονους γιούς του.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Λονδίνου, 30.000 διαδηλωτές συμμετείχαν σε αυτή τη συγκέντρωση στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας, μετέδωσαν βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, εκατοντάδες άνθρωποι είχαν λάβει μέρος σε τοπικές συγκεντρώσεις το πρωί σε αρκετές συνοικίες του Λονδίνου.

Δεκάδες άλλες συγκεντρώσεις διοργανώθηκαν σήμερα στο Μπρίστολ, το Λίβερπουλ και την Οξφόρδη, καθώς και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όπως το Παρίσι ή το Βερολίνο.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Λονδίνου, 11 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια αυτής της τέταρτης ημέρας κινητοποίησης.

Η επόμενη διαδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο το επόμενο Σάββατο, την Ημέρα της Ανακωχής, κάτι που ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ χαρακτήρισε "προκλητικό και ασεβές", εκφράζοντας ανησυχία για τυχόν πρόκληση ζημιών σε μνημεία.

Οι διοργανωτές αυτών των πορειών, στις οποίες μετείχαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι από τις αρχές Οκτωβρίου, υπεραμύνθηκαν του ειρηνικού χαρακτήρα τους και διαβεβαίωσαν ότι η πορεία θα αποφύγει αυτά τα σημεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

