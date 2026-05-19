Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βίντεο-σοκ από το Ουζμπεκιστάν: Θυελλώδεις άνεμοι μετέτρεψαν ρόδα λούνα παρκ σε «εφιάλτη»

Οι καμπίνες περιστρέφονταν ανεξέλεγκτα στον αέρα ενώ ολόκληρη η κατασκευή ταλαντευόταν – Viral οι εικόνες στα social media, τρομοκρατημένοι οι χρήστες

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
λούνα παρκ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα τρομακτικό βίντεο από το Ουζμπεκιστάν, στο οποίο μία ρόδα λούνα παρκ φαίνεται να παρασύρεται από ισχυρούς ανέμους, προκαλώντας σοκ στους χρήστες των social media.

Στα πλάνα που έγιναν viral, οι καμπίνες της ρόδας περιστρέφονται ανεξέλεγκτα γύρω από τον άξονά τους εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, ενώ ολόκληρη η κατασκευή κινείται επικίνδυνα μπρος-πίσω.

Δείτε το βίντεο:

Οι εικόνες θυμίζουν σκηνές από ταινία καταστροφής, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ότι μετά από αυτά τα βίντεο «δεν πρόκειται να ξαναμπούν ποτέ σε ρόδα λούνα παρκ».

Το περιστατικό προκάλεσε τεράστια συζήτηση στο διαδίκτυο, με αρκετούς να εκφράζουν φόβο και ανησυχία για την ασφάλεια τέτοιων εγκαταστάσεων σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το αν υπήρξαν τραυματισμοί ή για το πότε ακριβώς σημειώθηκε το συμβάν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: λούνα παρκ Άνεμοι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark