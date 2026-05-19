Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα τρομακτικό βίντεο από το Ουζμπεκιστάν, στο οποίο μία ρόδα λούνα παρκ φαίνεται να παρασύρεται από ισχυρούς ανέμους, προκαλώντας σοκ στους χρήστες των social media.

Στα πλάνα που έγιναν viral, οι καμπίνες της ρόδας περιστρέφονται ανεξέλεγκτα γύρω από τον άξονά τους εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, ενώ ολόκληρη η κατασκευή κινείται επικίνδυνα μπρος-πίσω.

Δείτε το βίντεο:

🎡 A video from Uzbekistan is going viral after strong winds turned a Ferris wheel into something straight out of a nightmare



Powerful gusts caused the cabins to spin wildly around their own axis while the entire ride swayed back and forth.



Users online are joking that after… pic.twitter.com/DatsuoD6mY — NEXTA (@nexta_tv) May 19, 2026

Οι εικόνες θυμίζουν σκηνές από ταινία καταστροφής, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ότι μετά από αυτά τα βίντεο «δεν πρόκειται να ξαναμπούν ποτέ σε ρόδα λούνα παρκ».

Το περιστατικό προκάλεσε τεράστια συζήτηση στο διαδίκτυο, με αρκετούς να εκφράζουν φόβο και ανησυχία για την ασφάλεια τέτοιων εγκαταστάσεων σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το αν υπήρξαν τραυματισμοί ή για το πότε ακριβώς σημειώθηκε το συμβάν.

Πηγή: skai.gr

