Το παρασκήνιο της απόφασης Τραμπ να αναβάλει το χτύπημα στο Ιράν - Το τηλεφώνημα των Αράβων ηγετών

Άλλαξε τα σχέδιά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες ανακοίνωσε πως αναβάλλει την επίθεση που είχε προγραμματίσει να ξεκινήσει σήμερα κατά του Ιράν, θέλοντας, όπως είπε, να δώσει άλλη μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις. Υποστήριξε ότι πήρε αυτή την απόφαση έπειτα από αίτημα αρκετών ηγετών των χωρών του Περσικού Κόλπου.

Ο Λευκός Οίκος θεώρησε ανεπαρκή την αναθεωρημένη πρόταση εκεχειρίας που έστειλε το Ιράν την Κυριακή, γεγονός που ενίσχυσε την εκτίμηση - ακόμη και μέσα στον Λευκό Οίκο - ότι ο Τραμπ ετοιμαζόταν να διατάξει επίθεση.

Ο Τραμπ έχει παρατείνει προθεσμίες και έχει αναβάλει σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά του Ιράν τουλάχιστον έξι φορές από την έναρξη του πολέμου, σημειώνει το Axios.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο Axios είπε ότι ο Τραμπ αναμενόταν να συγκαλέσει σήμερα, Τρίτη, την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφάλειας στην αίθουσα επιχειρήσεων (Situation Room) για να συζητήσουν στρατιωτικές επιλογές.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios τη Δευτέρα το πρωί ότι, αν το Ιράν δεν αλλάξει στάση, οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις «μέσα από βομβαρδισμούς».

«Μου ζητήθηκε από τον Εμίρη του Κατάρ, τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αναβάλω τη σχεδιαζόμενη στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί για αύριο» έγραψε ο Τραμπ τη Δευτέρα στο Truth Social.

Πρόσθεσε ότι οι Άραβες ηγέτες του είπαν πως «βρίσκονται σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι, κατά τη γνώμη τους, ως σπουδαίοι ηγέτες και σύμμαχοι, θα επιτευχθεί συμφωνία, η οποία θα είναι πολύ αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέρα από αυτήν».

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η συμφωνία θα διασφαλίσει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Έχει επανειλημμένα κάνει δηλώσεις περί προόδου προς μια συμφωνία από την αρχή του πολέμου, χωρίς όμως να υπάρξουν πρόσφατες ουσιαστικές εξελίξεις.

Το παρασκήνιο

Ο Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των ΗΑΕ μέσα στο 24ωρο πριν από την ανακοίνωσή του, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι υπήρξε «ενιαίο μήνυμα από την Ντόχα, το Αμπού Ντάμπι και το Ριάντ», το οποίο συνοψιζόταν στο εξής: «Δώστε μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, γιατί αν χτυπήσετε το Ιράν, όλοι θα πληρώσουμε το τίμημα».

Δεύτερη πηγή ανέφερε ότι ο Τραμπ είπε σε ορισμένους από τους πιο επιθετικούς πολιτικούς συμμάχους του πως οι τρεις Άραβες ηγέτες τού είπαν ότι «δεν θέλουν να ανατιναχθούν οι πετρελαϊκές και ενεργειακές τους εγκαταστάσεις» λόγω πιθανών ιρανικών αντιποίνων.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης σε δημοσιογράφους ότι οι Άραβες ηγέτες του ζήτησαν να περιμένει «δύο ή τρεις ημέρες», προσθέτοντας ότι είχε ενημερώσει εκ των προτέρων το Ισραήλ για την απόφασή του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε τη Δευτέρα στο Truth Social ότι έδωσε εντολή στον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου στρατηγό Νταν Κέιν να αναστείλουν τα σχέδια επίθεσης, αλλά να είναι έτοιμοι να προχωρήσουν «σε πλήρη και μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν άμεσα», σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποδεκτή συμφωνία.

Πηγή: skai.gr

