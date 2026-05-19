Η αστυνομία του Περού ανακοίνωσε χθες Δευτέρα την εξάρθρωση συμμορίας συνδεόμενης με την Tren de Aragua, από τις πιο ισχυρές εγκληματικές οργανώσεις στη Λατινική Αμερική, με τη σύλληψη οκτώ υπηκόων Βενεζουέλας και 4 πολιτών του Περού, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για απαγωγές και βασανιστήρια.

Η Tren de Aragua έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» οργάνωση από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Σχηματίστηκε το 2014 στην ομώνυμη πολιτεία της Βενεζουέλας, την Αράγουα, και σύμφωνα με εκθέσεις υπηρεσιών πληροφοριών, έχει εξαπλωθεί σε οκτώ χώρες της νότιας Αμερικής. Κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για εμπορία ανθρώπων, απαγωγές, βιασμούς, διακίνηση ναρκωτικών, εκβιάσεις, δολοφονίες...

Η συμμορία που ανακοινώθηκε ότι εξαρθρώθηκε, γνωστή με το όνομα El Tren de Aragua Nueva Generación, απαιτούσε πάνω από 100.000 δολάρια λύτρα για να απελευθερώνει τα θύματά της, που συχνά βασανίζονταν, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περουβιανής αστυνομίας, τον Όσκαρ Αριόλα.

Ένας από τους υπόπτους που συνελήφθησαν κατηγορείται πως «έκοβε δάχτυλα» ομήρων, πρόσθεσε ο ανώτατος αξιωματικός.

Η επιχείρηση διεξήχθη από την εισαγγελία και την αστυνομία ξημερώματα χθες σε ακίνητα στην πρωτεύουσα Λίμα και στην πόλη Ουαρμέι, στο βόρειο τμήμα της χώρας των Άνδεων.

Τον Απρίλιο, η περουβιανή αστυνομία ανακοίνωνε την εξάρθρωση άλλων δυο συμμοριών, των Hijos de Dios («γιοι του θεού») και Tren del Llano («τρένο του υψιπέδου»), και τη σύλληψη 28 προσώπων--23 υπηκόων Βενεζουέλας και 5 του Περού--τα οποία κατηγορούνται κυρίως για εμπορία σάρκας με θύματα αλλοδαπές.

Πηγή: skai.gr

