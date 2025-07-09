Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει αύριο, Πέμπτη 10 Ιουλίου, επί της πρότασης μομφής κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Προέδρου της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εν μέσω καταγγελιών για διαφθορά που σχετίζονται με τη συμφωνία για το εμβόλιο COVID με την Pfizer.

Εν τω μεταξύ, ο Ούγγρος πρόεδρος Βίκτορ Όρμπαν ήδη πανηγυρίζει εκ των προτέρων — χλευάζοντας την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Χ και καλώντας τη να παραιτηθεί.

Ωστόσο, οι πιθανότητες να χάσει η πρόεδρος της Κομισιόν τη θέση της παραμένουν χαμηλές.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξακολουθεί να απολαμβάνει την υποστήριξη βασικών φιλοευρωπαϊκών παρατάξεων, ενώ οι ακροδεξιές και οι Πράσινες ομάδες δεν έχουν αρκετές ψήφους για να την αναγκάσουν να αποχωρήσει.

Παρά τις ελάχιστες πιθανότητες ήττας, ο Ούγγρος πρωθυπουργός ανήρτησε στο Χ μία φωτογραφία της προέδρου της Κομισιόν σε στάση... εξόδου, αναγράφοντας στη λεζάντα: «Ωρα να φύγει».



Πηγή: skai.gr

