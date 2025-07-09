Εκπρόσωπος Κομισιόν: Η ΕΕ στοχεύει να καταλήξει σε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ σύντομα

Ο εκπρόσωπος εμπορίου της ΕΕ, Όλοφ Γκιλ (Olof Gill), επιβεβαίωσε ότι το μπλοκ στοχεύει να καταλήξει σε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ πριν από την 1η Αυγούστου, «πιθανώς ακόμη και τις επόμενες ημέρες».

Ο ίδιος είπε ότι «οι ομάδες της ΕΕ εργάζονται ασταμάτητα σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο για να καταλήξουν σε μια κατ' αρχήν συμφωνία».

«Η επίτευξη συμφωνίας εξαρτάται τώρα από την προθυμία να βρεθεί ένα αποτέλεσμα που να είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές», είπε, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Απαντώντας σε επόμενη ερώτηση της Λίζα Ο'Κάρολ (Lisa O’Carroll) του Guardian, πρόσθεσε:

«Όταν λέω τις επόμενες ημέρες, εννοώ, τις επόμενες ημέρες. Αυτό πιέζουμε. Απαιτεί και οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε μια συμφωνία και πιστεύουμε ότι μια συμφωνία είναι εφικτή», είπε.

Νωρίτερα δήλωσε ότι η ΕΕ βρίσκεται σε «εντατικές διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ, με τον επίτροπο εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς (Maroš Šefčovič) να συνεργάζεται με τους ομολόγους του των ΗΠΑ, τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ (Howard Lutnick) και τον εμπορικό εκπρόσωπο των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ (Jamieson Greer).

Παράλληλα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι βρίσκεται σε εντατικές διαβουλεύσεις με την αμερικανική κυβέρνηση όπως και με την Κομισιόν για τους δασμούς, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η ΕΕ μπορεί να καταλήξει σε μια εμπορική συμφωνία με την Ουάσιγκτον το αργότερο έως το τέλος του τρέχοντος μήνα.

«Στόχος μας είναι να καταλήξουμε σε μια εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το συντομότερο δυνατό, η οποία θα συνδέει το αμοιβαίο εμπόριο μεταξύ Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους χαμηλότερους δυνατούς τελωνειακούς δασμούς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους δασμούς είναι «πολύ περίπλοκες» και θα μπορούσαν να συνεχιστούν μέχρι την προθεσμία της 1ης Αυγούστου, δήλωσε την Τετάρτη από την πλευρά του, ο Ιταλός υπουργός Οικονομίας, Τζανκάρλο Τζορτζέτι, σύμφωνα με το Reuters.

