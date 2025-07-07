Τρεις ημέρες πριν από την ψηφοφορία επί της πρότασης μομφής κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατήγγειλε σήμερα τις «παλιές συνταγές των εξτρεμιστών» και προσπάθησε να ενώσει τη «φιλοευρωπαϊκή» πλειοψηφία, παρά τις εντάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η πρόεδρος της Κομισιόν εμφανίστηκε πολύ μαχητική και ανέβασε τους τόνους απέναντι στους ευρωβουλευτές της ακροδεξιάς που είχαν αυτήν την πρωτοβουλία, αποκαλώντας τους «αντιεμβολιαστές» και «θαυμαστές του Πούτιν».

Μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η φον ντερ Λάιεν κάλεσε «όλες τις φιλοευρωπαϊκές και φιλοδημοκρατικές δυνάμεις» να αποκρούσουν αυτήν την πρόταση μομφής, στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί το μεσημέρι της Πέμπτης.

Την πρωτοβουλία για την πρόταση μομφής είχε ο Ρουμάνος, ακροδεξιός ευρωβουλευτής Γκέοργκε Πιπερέα ο οποίος κατηγορεί τη φον ντερ Λάιεν για «έλλειψη διαφάνειας» στην υπόθεση του σκανδάλου Pfizergate. Η πρόεδρος της Επιτροπής ουδέποτε δημοσιοποίησε τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον πρόεδρο/διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19, όταν η Κομισιόν διαπραγματευόταν την αγορά εμβολίων από την εταιρεία αυτήν.

Πολλές ενώσεις και πρόσωπα που αντιτίθενται στα εμβόλια είχαν προσφύγει κατά της Κομισιόν για το θέμα αυτό, ενώ η αμερικανική εφημερίδα New York Times ζήτησε, χωρίς αποτέλεσμα, να αποκτήσει πρόσβαση στα εν λόγω μηνύματα.

Ο Πιπερέα υποστηρίζει επίσης ότι οι Βρυξέλλες «παρενέβησαν» στις προεδρικές εκλογές της Ρουμανίας, τις οποίες κέρδισε ο φιλοευρωπαίος υποψήφιος Νικούσορ Νταν, τον περασμένο Μάιο. Ο Ρουμάνος ευρωβουλευτής κατηγορεί γενικότερα την Κομισιόν για «κατάχρηση εξουσίας» και ότι «αγνοεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται από τη φον ντερ Λάιεν.

Μολονότι ο Πιπερέα αναμένεται ότι θα στηριχθεί από ακροδεξιούς ευρωβουλευτές, όπως από τον Γάλλο Ζορντάν Μπαρντελά, η προσπάθειά του να ανατρέψει την ομάδα της φον ντερ Λάιεν φαίνεται εκ των προτέρων καταδικασμένη. Ακόμη και η πολιτική ομάδα στην οποία ανήκει, το ECR, έχει πάρει αποστάσεις, καθώς σε αυτήν μετέχουν και οι Ιταλοί ευρωβουλευτές του κόμματος της Τζόρτζια Μελόνι που εμφανίζονται πιο διαλλακτικοί απέναντι στη φον ντερ Λάιεν.

Το Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμφανίζεται ενωμένο γύρω από την πρόεδρο, που προέρχεται από τις τάξεις του. Ο επικεφαλής του, ο Μάνφρεντ Βέμπερ, έκανε λόγο για «μαριονέτες του Πούτιν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» που «προσπαθούν να υπονομεύσουν την ενότητα της Ευρώπης και να ανατρέψουν την Επιτροπή, αυτήν την περίοδο των παγκόσμιων αναταραχών και της οικονομικής κρίσης».

Οι Σοσιαλδημοκράτες και οι Κεντρώοι επίσης δεν θα υπερψηφίσουν την πρόταση μομφής, αν και επικρίνουν τη φον ντερ Λάιεν και το ΕΛΚ για τη «συνεργασία» του με το ECR. «Θέλετε να κυβερνήσετε με αυτούς που θέλουν να καταστρέψουν την Ευρώπη ή με εκείνους που μάχονται καθημερινά για να την οικοδομήσουν;» είπε η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών, η Ιράτσε Γκαρθία Πέρεθ, απευθυνόμενη στη φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος των Κεντρώων (Renew) Βαλερί Χαγιέρ επιτέθηκε επίσης στο δεξιό κόμμα: «Ποιοι είναι οι σύμμαχοί σας σε αυτό το Κοινοβούλιο;» διερωτήθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

