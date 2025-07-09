Τα 50 δισ. δολάρια (ή 3,9 τρισ. ρούβλια) αγγίζουν οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων στις οποίες έχει προχωρήσει η Ρωσία τα τελευταία τρία χρόνια του πολέμου στην Ουκρανία, καταδεικνύοντας την ταχεία μετάβαση της χώρας από μια σχετική ανοιχτή οικονομία σε μια «οικονομία-φρούριο», σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα Kommersant.

Το ύψος των κατασχέσεων υπολογίστηκε από τη δικογορική εταιρεία NSP λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Οι ξένες εταιρείες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κατάσχεσης από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά η Μόσχα, επικαλούμενη τη στρατηγική σταθερότητα και την εσωτερική ασφάλεια, στρέφει όλο και περισσότερο την προσοχή της και στα εγχώρια περιουσιακά στοιχεία.

Η δικηγορική εταιρεία συμβουλεύει μάλιστα τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να απαλλαγούν από πιθανά σημεία κινδύνου που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων τους, όπως η κατοχή δεύτερου διαβατηρίου ή οικονομικών δεσμών με χώρες που η Ρωσία χαρακτηρίζει «μη φιλικές» - σε γενικές γραμμές με ολόκληρο τον δυτικό κόσμο, όπως σημειώνει η Kommersant.

Επίσης, προτείνει στους επιχειρηματίες να εξετάσουν το ενδεχόμενο σύναψης επιχειρηματικής δραστηριότητας με κρατικούς εταίρους, σύμφωνα πάντα με την Kommersant.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της NSP που επικαλείται η ρωσική εφημερίδα, περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 1,54 τρισ. ρουβλίων έχουν κατασχεθεί βάσει του νόμου περί στρατηγικών εταιρειών, ενώ έχουν γίνει επίσης κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων ύψους 1,07 τρισ. ρουβλίων για λόγους διαφθοράς, αξίας 385 δισ. ρουβλίων για φερόμενες παραβιάσεις ιδιωτικοποιήσεων και 621,5 δισ. ρουβλίων λόγω ισχυρισμών για αναποτελεσματική διαχείριση.

Η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 ήγειρε ελπίδες ότι η Ρωσία θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια ανοιχτή, ελεύθερη αγορά που θα ενσωματωθεί στην παγκόσμια οικονομία, αν και η τεράστια διαφθορά, οι οικονομικές αναταραχές και η εγκληματικότητα υπονόμευσαν την εμπιστοσύνη στον καπιταλισμό τη δεκαετία του 1990.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στα πρώτα οκτώ χρόνια της εξουσίας του υποστήριξε τις οικονομικές ελευθερίες, στοχοποίησε ορισμένους λεγόμενους ολιγάρχες και ηγήθηκε μια σημαντική προσπάθειας οικονομικής ανάπτυξης, πρωτοβουλίες που βοήθησαν την οικονομία να εκτιναχθεί από τα 200 δισ. δολάρια το 1999 στο 1,8 τρισ. δολάρια το 2008.

Την περίοδο 2008 έως 2022, η ρωσική οικονομία αναπτύχθηκε περαιτέρω στα 2,3 τρισ. δολάρια, αν και οι δυτικές κυρώσεις μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 επέφεραν ισχυρό πλήγμα, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Αν και η ρωσική οικονομία είχε καλύτερες επιδόσεις από τις αναμενόμενες κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, το ονομαστικό της μέγεθος σε δολάρια το 2024 ήταν μόλις 2,2 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ.



