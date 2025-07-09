Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στο Κατάρ για μια νέα συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα και απελευθέρωσης ομήρων έχουν «βαλτώσει» μετά από τρεις ημέρες έμμεσων συνομιλιών, δήλωσε Παλαιστίνιος αξιωματούχος στο BBC.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι τα βασικά σημεία που έχουν κολλήσει τις διαπραγματεύσεις περιλαμβάνουν τον τρόπο με τον οποίο θα διανεμηθεί η βοήθεια κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Οι ελπίδες για μια συμφωνία είχαν αναπτερωθεί, καθώς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε μια δεύτερη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη.

Εν τω μεταξύ, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι ελπίζει σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός 60 ημερών μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας.

Επιπλέον, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, επεσήμανε ότι η επίτευξη εκεχειρίας είναι εφικτή, προσθέτοντας ότι «αν επιτευχθεί προσωρινή κατάπαυση του πυρός, θα διαπραγματευτούμε και για μόνιμη κατάπαυση του πυρός».

Πηγή: skai.gr

