Ουκρανός ΥΠΕΞ: Ζητήσαμε από την Άγκυρα να φιλοξενήσει συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν

Η Ουκρανία ζήτησε από την Τουρκία να φιλοξενήσει μια συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ο επικεφαλής της διπλωματίας της χώρας, καθώς το Κίεβο επιδιώκει να δώσει νέα ώθηση στις ειρηνευτικές συνομιλίες που έχουν βαλτώσει.
Ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα ανέφερε ότι η Ουκρανία θα ήταν έτοιμη να εξετάσει οποιαδήποτε τοποθεσία εκτός από τη Λευκορωσία ή τη Ρωσία για μια συνάντηση με τον Πούτιν, την οποία ο Ζελένσκι επιδιώκει εδώ και καιρό, προκειμένου να επιταχυνθεί η επίλυση του πολέμου που διαρκεί πάνω από τέσσερα χρόνια.
Δεν διευκρίνισε πώς αντέδρασε η Άγκυρα στην πρόταση, σε δηλώσεις που έκανε σε συνάντηση με δημοσιογράφους την Τρίτη και εγκρίθηκαν για δημοσιοποίηση την Τετάρτη.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.