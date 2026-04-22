Ουκρανός ΥΠΕΞ: Ζητήσαμε από την Άγκυρα να φιλοξενήσει συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν

Η Ουκρανία ζήτησε από την Τουρκία να φιλοξενήσει μια συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ο επικεφαλής της διπλωματίας της χώρας, καθώς το Κίεβο επιδιώκει να δώσει νέα ώθηση στις ειρηνευτικές συνομιλίες που έχουν βαλτώσει.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα ανέφερε ότι η Ουκρανία θα ήταν έτοιμη να εξετάσει οποιαδήποτε τοποθεσία εκτός από τη Λευκορωσία ή τη Ρωσία για μια συνάντηση με τον Πούτιν, την οποία ο Ζελένσκι επιδιώκει εδώ και καιρό, προκειμένου να επιταχυνθεί η επίλυση του πολέμου που διαρκεί πάνω από τέσσερα χρόνια.

Δεν διευκρίνισε πώς αντέδρασε η Άγκυρα στην πρόταση, σε δηλώσεις που έκανε σε συνάντηση με δημοσιογράφους την Τρίτη και εγκρίθηκαν για δημοσιοποίηση την Τετάρτη.



Πηγή: skai.gr

