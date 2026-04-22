Την παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν έως ότου ολοκληρωθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), παρά τις προηγούμενες δηλώσεις του ότι δεν θα υπάρξει παράταση. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο Axios πως η εκεχειρία δεν είναι αορίστου χρόνου και πως το περιθώριο που δίνει ο Τραμπ στην Τεχεράνη είναι 3-5 ημέρες.

Ανώτερος σύμβουλος του Ιράν δήλωσε ότι η παράταση «δεν σημαίνει τίποτα» και ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να απαντήσει στρατιωτικά. Παράλληλα, ο πρέσβης του Ιράν στον ΟΗΕ ανέφερε ότι οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν, αν οι ΗΠΑ τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό.

Ο πρόεδρος Τραμπ δίνει στις αντιμαχόμενες φατρίες του Ιράν ένα σύντομο χρονικό περιθώριο για να συνταχθούν πίσω από μια συνεκτική αντιπρόταση -διαφορετικά η κατάπαυση του πυρός που παρέτεινε την Τρίτη θα λήξει, δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios.

«Ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να δώσει άλλες τρεις έως πέντε ημέρες κατάπαυσης του πυρός ώστε οι Ιρανοί να βάλουν σε τάξη τις θέσεις τους», ανέφερε μία αμερικανική πηγή που έχει ενημερωθεί για το θέμα. «Δεν πρόκειται να είναι επ’ αόριστον»,τόνισε.

Οι διαπραγματευτές του Τραμπ πιστεύουν ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου είναι ακόμη εφικτή. Ωστόσο, ανησυχούν ότι μπορεί να μην υπάρχει κανείς στην Τεχεράνη με την εξουσιοδότηση να πει «ναι».

Ο Ανώτατος Ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ επικοινωνεί ελάχιστα. Οι στρατηγοί των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), που πλέον ελέγχουν τη χώρα, και οι πολιτικοί διαπραγματευτές του Ιράν βρίσκονται σε ανοιχτή σύγκρουση για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί.

«Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει απόλυτη ρήξη στο εσωτερικό του Ιράν μεταξύ των διαπραγματευτών και του στρατού -χωρίς καμία από τις δύο πλευρές να έχει πρόσβαση στον ανώτατο ηγέτη, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι άρχισαν να διακρίνουν τις διαφωνίες μετά τον πρώτο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, όταν έγινε σαφές ότι ο διοικητής των IRGC στρατηγός Αχμάντ Βαχιντί και οι υφιστάμενοί του είχαν απορρίψει μεγάλο μέρος όσων είχαν συζητήσει οι Ιρανοί διαπραγματευτές.

Η διάσπαση ήρθε στο προσκήνιο την περασμένη Παρασκευή. Όταν ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε το άνοιγμα των Στενού του Ορμούζ, οι IRGC αρνήθηκαν να το εφαρμόσουν -και άρχισαν να τον επικρίνουν δημόσια.

Τις επόμενες ημέρες, το Ιράν δεν έδωσε ουσιαστική απάντηση στην τελευταία αμερικανική πρόταση και αρνήθηκε να δεσμευτεί για δεύτερο γύρο συνομιλιών στο Πακιστάν.

Η ρήξη αποτελεί εν μέρει συνέπεια της δολοφονίας τον Μάρτιο από το Ισραήλ του Αλί Λαριτζανί, του προηγούμενου γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν.

Ο Λαριτζανί είχε την εξουσία και το πολιτικό βάρος να συγκρατεί ενιαία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Ιράν.

Ο αντικαταστάτης του, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ -ο οποίος έχει ως καθήκον τον συντονισμό μεταξύ του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), της πολιτικής ηγεσίας και του ανώτατου ηγέτη - δεν είναι αποτελεσματικός, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

