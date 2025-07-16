Το Κίεβο είναι έτοιμο για ειρηνευτικές συνομιλίες ανά πάσα στιγμή, επανέλαβε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα και προειδοποίησε ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει την απειλή της Ρωσίας και προέτρεψε την ΕΕ να υιοθετήσει περαιτέρω κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Σε δηλώσεις του μαζί με Πολωνούς και Λιθουανούς υπουργούς στην πολωνική πόλη Λούμπλιν, απάντησε για τις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας λέγοντας ότι «μην έχοντας επιτυχία στο πεδίο της μάχης, το Κρεμλίνο στρέφει αεροπορική τρομοκρατία εναντίον των ειρηνικών πόλεων και κοινοτήτων μας, εναντίον αμάχων». Αναφέρθηκε επίσης στην προηγούμενη επίθεση σε ένα εργοστάσιο πολωνικής ιδιοκτησίας στην Ουκρανία.

Ο Σιμπίχα ο οποίος επίσημα ασκούσε καθήκοντα υπουργού λόγω του συνεχιζόμενου ανασχηματισμού της κυβέρνησης στο Κίεβο, δήλωσε ότι «η Μόσχα επιδιώκει να μας διαλύσει το πνεύμα... αλλά δεν θα τα καταφέρει, ειδικά όσο είμαστε ενωμένοι».

Επανέλαβε επίσης τις εκκλήσεις του προς την ΕΕ να υιοθετήσει το 18ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο επί του παρόντος μπλοκάρει η Σλοβακία, και να ασκήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία ώστε να καθίσει σε συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός.

Ο Σιμπίχα επέκρινε επίσης τους ισχυρισμούς της Ρωσίας ότι η Ουκρανία καθυστερεί περαιτέρω ειρηνευτικές συνομιλίες, χαρακτηρίζοντάς τους «ψεύδη, χειραγώγηση και διαστρέβλωση γεγονότων» και τονίζοντας ότι «η Ουκρανία δεν ήταν ποτέ, δεν είναι και δεν θα αποτελέσει εμπόδιο για την ειρήνη», έχοντας συμφωνήσει με τις προτάσεις κατάπαυσης του πυρός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Τέλος, ανέφερε ότι το Κίεβο παραμένει «έτοιμο για τέτοιες διαπραγματεύσεις σε οποιαδήποτε μορφή, σε οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.