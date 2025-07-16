Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πρώτη αντίδραση της Τουρκίας: Οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Δαμασκό στοχεύουν στην υπονόμευση της ειρήνης

Η Συρία έχει μια ιστορική ευκαιρία να ζήσει ειρηνικά και να ενταχθεί στον κόσμο μετά την ανατροπή του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, λέει το τουρκικό ΥΠΕΞ

ΥΠΕΞ Τουρκίας

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Δαμασκό -με στόχο το αρχηγείο του συριακού στρατού, το υπουργείο Άμυνας και τις γύρω περιοχές- επιδιώκουν την υπονόμευση των προσπαθειών της Συρίας για την εγκαθίδρυση ειρήνης και ασφάλειας, δήλωσε την Τετάρτη το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

Το τουρκικό ΥΠΕξ πρόσθεσε δήλωσε ότι η Συρία έχει μια ιστορική ευκαιρία να ζήσει ειρηνικά και να ενταχθεί στον κόσμο μετά την ανατροπή του πρώην προέδρου της χώρας Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τουρκία Συρία Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark