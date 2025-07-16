Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Δαμασκό -με στόχο το αρχηγείο του συριακού στρατού, το υπουργείο Άμυνας και τις γύρω περιοχές- επιδιώκουν την υπονόμευση των προσπαθειών της Συρίας για την εγκαθίδρυση ειρήνης και ασφάλειας, δήλωσε την Τετάρτη το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

Το τουρκικό ΥΠΕξ πρόσθεσε δήλωσε ότι η Συρία έχει μια ιστορική ευκαιρία να ζήσει ειρηνικά και να ενταχθεί στον κόσμο μετά την ανατροπή του πρώην προέδρου της χώρας Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο.



