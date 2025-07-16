Οι Δρούζοι οξύνουν τη σύγκρουση Ισραήλ-Συρίας

Κλιμακώνεται η ένταση στα σύνορα Ισραήλ-Συρίας, μετά το πλήγμα της ισραηλινής αεροπορίας στο γενικό επιτελείο του συριακού στρατού στη Δαμασκό. Οι πιέσεις από τους Δρούζους που διαμένουν στο Ισραήλ εντείνονται, με αίτημα προς τον IDF για διεύρυνση των επιχειρήσεων στη Συρία, προκειμένου να προστατευθούν οι ομοεθνείς τους απέναντι στις συνεχιζόμενες επιθέσεις.

Ανησυχία και κινητοποιήσεις στη Δρούζικη κοινότητα

Η κρίση πυροδοτήθηκε από τα βίαια επεισόδια στη Σουέιντα, στη νότια Συρία, όπου οι δυνάμεις του συριακού στρατού, με τη στήριξη ενόπλων Βεδουίνων και σουνιτών Τζιχαντιστών, επιτέθηκαν εναντίον της εκεί Δρούζικης κοινότητας. Χιλιάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ ο απολογισμός των θυμάτων είναι βαρύς. Σύμφωνα με έκθεση του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις τελευταίες τρεις ημέρες σκοτώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή 203 άτομα, ανάμεσά τους 71 Δρούζοι άμαχοι και τοπικοί ηγέτες, κάποιοι από τους οποίους εκτελέστηκαν δημόσια. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και παιδιά.

Το κλίμα οργής και αγωνίας επηρέασε και τους Δρούζους στα Υψώματα του Γκολάν, που σήμερα το μεσημέρι επιχείρησαν να γκρεμίσουν τμήμα του συνοριακού φράχτη, προκειμένου να περάσουν στη Συρία. Ο κορυφαίος ηγέτης τους στο Ισραήλ, Μουάφακ Ταρίφ, προανήγγειλε πανεθνική απεργία στα χωριά της κοινότητας, καλώντας το ισραηλινό κράτος σε άμεση παρέμβαση. Παρόμοιες αντιδράσεις και διαδηλώσεις καταγράφονται και μεταξύ των Δρούζων στον Λίβανο. Ο πολιτικός ηγέτης τους, Ουαλίντ Τζουμπλάτ, εμφανίζεται πλέον ιδιαίτερα αμήχανος απέναντι στις τελευταίες εξελίξεις.

Στρατιωτικές εξελίξεις και αποφασιστικότητα Νετανιάχου

Σε απάντηση στα αιματηρά γεγονότα, σήμερα τα ξημερώματα η ισραηλινή αεροπορία έπληξε δύο συριακές μεραρχίες στην επαρχία Ντάρα, ακολουθώντας στο μεσημέρι νέα επίθεση με drone που στόχευσε την είσοδο του γενικού επιτελείου του συριακού στρατού στη Δαμασκό. Το Τελ Αβίβ διαμηνύει πως ο βομβαρδισμός συνιστά σαφή προειδοποίηση προς τον Σύρο πρόεδρο, Μπασάρ αλ Άσαντ, για τον τερματισμό των επιθέσεων στη Σουέιντα.

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε χθες το βράδυ: «Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει έναν δεύτερο Λίβανο στα βόρεια σύνορά μας» και επανέλαβε την απαιτούμενη αποστρατιωτικοποίηση της νότιας Συρίας και τη δέσμευση για την ασφάλεια των Δρούζων στην περιοχή. Την ίδια στάση τήρησαν και ο υπουργός Άμυνας Ισράελ Κατς και ο διοικητής της Μοσάντ Ντέντι Μπαρνέα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για ευρύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Διεθνείς αντιδράσεις και προτροπές για αυτοσυγκράτηση

Το σκηνικό έντασης παρακολουθεί στενά και η Ουάσιγκτον, με τον ειδικό απεσταλμένο για τη Συρία, Τόμας Μπάρακ, να καλεί, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, σε «αυτοσυγκράτηση όλων των πλευρών». Η συριακή κυβέρνηση επαναλαμβάνει, από την άλλη, ότι μοναδικός της στόχος είναι η ενότητα και η ασφάλεια όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από εθνοτική ταυτότητα.

Πηγή: Deutsche Welle

