Ουκρανία: Δύο νεκροί σε ρωσική επίθεση με drones σε διάφορα μέρη της χώρας

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πύραυλο που εξαπολύθηκαν εναντίον διαφόρων τμημάτων της Ουκρανίας, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Παράλληλα στη Ρωσία ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην περιφέρεια Βορονέζ μετά τον τραυματισμό του σε ουκρανική επίθεση με drone, ανέφερε ο κυβερνήτης της περιφέρειας αυτής, ο Αλεξάντερ Γκούσεφ, σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 400 drones και έναν βαλλιστικό πύραυλο με στόχο κυρίως το Χάρκοβο, το Κρίβι Ριχ και τη Βινίτσια –τρεις πόλεις σε διαφορετικά τμήματα της Ουκρανίας.

Response efforts are still underway after last night’s Russian shelling. The Vinnytsia, Dnipro, Kharkiv, and Odesa regions came under the heaviest attack.



In particular, energy infrastructure was targeted — work is currently ongoing to restore everything in Kryvyi Rih as fully… pic.twitter.com/xwfuhD65hU — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 16, 2025

Στην ανακοίνωσή της η ουκρανική πολεμική αεροπορία πρόσθεσε ότι κατέρριψε τα περισσότερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπολύθηκαν εναντίον της ουκρανικής επικράτειας από τις ρωσικές δυνάμεις, αλλά διευκρίνισε ότι 12 στόχοι που δεν διευκρινίστηκαν επλήγησαν από τον πύραυλο που εξαπολύθηκε καθώς και σε επιθέσεις 57 drones.

Οι υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών ανακοίνωσαν δύο θανάτους σε πλήγματα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων ανατολικά της πόλης Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, κοντά στην πόλη Κουπιάνσκ, περιοχή η οποία δέχεται επίθεση από τις ρωσικές δυνάμεις για μήνες. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στη νοτιοανατολική πόλη Κρίβι Ριχ, ο Ολεξάντρ Βίλκουλ, σημείωσε παράλληλα ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν εκτεταμένη επίθεση με πύραυλο και 28 drones. Σε ορισμένες περιοχές υπήρξαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση, σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο Βίλκουλ πρόσθεσε ότι ένα 17χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά στην επίθεση και ότι τώρα δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο.

Στη Βινίτσια και τη γύρω περιοχή της, 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας.

Στο Χάρκοβο, που αποτελεί συχνά στόχο ρωσικών επιθέσεων, ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ ανέφερε ότι τουλάχιστον 17 εκρήξεις καταγράφηκαν σε επίθεση με drones που διήρκεσε 20 λεπτά, στην οποία τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε παράλληλα ότι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας τέθηκαν σε λειτουργία για κάποιο χρονικό διάστημα στην ουκρανική πρωτεύουσα, αλλά ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για απώλειες ή ζημιές.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις, με αριθμό ρεκόρ μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων να εξαπολύονται κατά της ουκρανικής επικράτειας την περασμένη εβδομάδα. Ο ουκρανικός στρατός εξαπολύει επίσης επιθέσεις σε ρωσικούς στόχους, που συνήθως συνδέονται με το ενεργειακό σύστημα.

Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοθετούν αμάχους στα πλήγματά τους κατά τον πόλεμο που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας πριν από πάνω από τρία χρόνια. Ωστόσο, χιλιάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί στη σύγκρουση, στη μεγάλη πλειονότητά τους Ουκρανοί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

