Οι δασμοί του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απειλούν τόσο την αμερικανική οικονομία όσο και την ευρωπαϊκή, δήλωσε την Τετάρτη ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ζητώντας μια «δίκαιη συμφωνία» με τους Αμερικανούς.

«Οι δασμοί του Τραμπ έχουν μόνο ηττημένους», επισήμανε ο Κλινγκμπάιλ από το Βερολίνο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου με τον Γάλλο ομόλογό του, Ερίκ Λομπάρντ.

«Βιώνουμε παγκόσμιες εμπορικές συγκρούσεις και είμαστε ακράδαντα και από κοινού πεπεισμένοι ότι η ευρωπαϊκή κυριαρχία είναι ακόμη πιο σημαντική αυτές τις εποχές», υπογράμμισε.

Ο δασμός 30% στα ευρωπαϊκά προϊόντα που απειλεί ο Τραμπ, εάν εφαρμοστεί, θα αλλάξει τα δεδομένα για την Ευρώπη, εξαφανίζοντας ολόκληρα τμήματα του διατλαντικού εμπορίου και αναγκάζοντας την Ευρώπη να επανεξετάσει το βασισμένο στις εξαγωγές οικονομικό της μοντέλο.

«Συνοψίζοντας: Το χέρι μας παραμένει απλωμένο, αλλά δεν θα συμφωνήσουμε με όλα, πρέπει να συνεχίσουμε να προετοιμάζουμε πιθανά αντίμετρα», είπε ο Κλίνγκμπεϊλ.

«Σε αυτό, η Γαλλία και η Γερμανία συμφωνούν απόλυτα» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

