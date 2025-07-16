Λογαριασμός
Γερμανός ΥΠΟΙΚ: Οι δασμοί Τραμπ απειλούν τόσο την οικονομία των ΗΠΑ όσο και την ευρωπαϊκή

«Οι δασμοί του Τραμπ έχουν μόνο ηττημένους», επισήμανε ο Κλινγκμπάιλ από το Βερολίνο επισημαίνοντας ότι οι Ευρωπαίοι δεν θα συμφωνήσουν σε όλα

Γερμανός ΥΠΟΙΚ

Οι δασμοί του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απειλούν τόσο την αμερικανική οικονομία όσο και την ευρωπαϊκή, δήλωσε την Τετάρτη ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ζητώντας μια «δίκαιη συμφωνία» με τους Αμερικανούς.

«Οι δασμοί του Τραμπ έχουν μόνο ηττημένους», επισήμανε ο Κλινγκμπάιλ από το Βερολίνο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου με τον Γάλλο ομόλογό του, Ερίκ Λομπάρντ.

«Βιώνουμε παγκόσμιες εμπορικές συγκρούσεις και είμαστε ακράδαντα και από κοινού πεπεισμένοι ότι η ευρωπαϊκή κυριαρχία είναι ακόμη πιο σημαντική αυτές τις εποχές», υπογράμμισε. 

Ο δασμός 30% στα ευρωπαϊκά προϊόντα που απειλεί ο Τραμπ, εάν εφαρμοστεί, θα αλλάξει τα δεδομένα για την Ευρώπη, εξαφανίζοντας ολόκληρα τμήματα του διατλαντικού εμπορίου και αναγκάζοντας την Ευρώπη να επανεξετάσει το βασισμένο στις εξαγωγές οικονομικό της μοντέλο.

«Συνοψίζοντας: Το χέρι μας παραμένει απλωμένο, αλλά δεν θα συμφωνήσουμε με όλα, πρέπει να συνεχίσουμε να προετοιμάζουμε πιθανά αντίμετρα», είπε ο Κλίνγκμπεϊλ.

«Σε αυτό, η Γαλλία και η Γερμανία συμφωνούν απόλυτα» κατέληξε.

