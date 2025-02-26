«Οι ΗΠΑ προετοίμασαν την τελική μορφή της συμφωνίας για τα ορυκτά της Ουκρανίας», δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντενίς Σμιχάλ. «Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία κοινού επενδυτικού ταμείου και συνδέεται άμεσα με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», πρόσθεσε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι η συμφωνία αναφέρει ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν «τις προσπάθειες της Ουκρανίας να αποκτήσει εγγυήσεις ασφαλείας για την οικοδόμηση διαρκούς ειρήνης». Ακόμη, ο Ουκρανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι το ουκρανικό κοινοβούλιο θα εγκρίνει σήμερα την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον.

Υπενθυμίζεται ότι Κίεβο και Ουάσινγκτον κατέληξαν χθες σε συμφωνία για τα ορυκτά, σε μια εξέλιξη που οι Ουκρανοί ελπίζουν ότι θα βελτιώσει τις σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ και θα ανοίξει τον δρόμο για μια μακροπρόθεσμη δέσμευση των ΗΠΑ να παράσχει στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι το Κίεβο είναι πλέον έτοιμο να υπογράψει τη συμφωνία για την από κοινού εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων του, συμπεριλαμβανομένων του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αφού οι ΗΠΑ απέσυραν τις απαιτήσεις τους για έσοδα 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αν και το κείμενο δεν περιλαμβάνει ρητές εγγυήσεις ασφαλείας, οι αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι κατάφεραν να πετύχουν πολύ πιο ευνοϊκούς όρους και παρουσίασαν τη συμφωνία ως έναν τρόπο διεύρυνσης της σχέσης με τις ΗΠΑ, με στόχο την ενίσχυση των προοπτικών της Ουκρανίας μετά από τρία χρόνια πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από τη μεριά του δήλωσε χθες ότι ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέλει να έρθει στην Ουάσινγκτον αργότερα αυτή την εβδομάδα για να υπογράψει τη συμφωνία για τα ορυκτά. Πηγές του Reuters ανέφεραν χθες ότι ο Ζελένσκι αναμένεται να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον την Παρασκευή.

Βουλευτής Ουκρανίας: Το Κοινοβούλιο δεν γνωρίζει λεπτομέρειες της συμφωνίας

Η Ουκρανή βουλευτής Mariia Ionova δήλωσε νωρίτερα στο BBC ότι, όπως έχουν τα πράγματα, το ουκρανικό κοινοβούλιο δεν έχει εικόνα για το περιεχόμενο της συμφωνίας.

«Πριν υπογράψουμε οτιδήποτε εκ μέρους του ουκρανικού κράτους, του κοινοβουλίου της Ουκρανίας, πρέπει να γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται», είπε η Ionova.

«Έχουμε καλέσει τον πρωθυπουργό να παρουσιάσει τι συμβαίνει μεταξύ των δύο χωρών. Εμείς ως εκπρόσωποι του ουκρανικού λαού πρέπει να γνωρίζουμε».

Η ίδια πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον «πλούτο και την ανεξαρτησία» της Ουκρανίας και πιστεύει ότι η χώρα «πληρώνει σήμερα υψηλό τίμημα» για την ειρήνη.

