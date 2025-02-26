Χωρίς να επιβεβαιώσει ότι επετεύχθη συμφωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υπογράψει τη συμφωνία για τα ορυκτά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που θα πραγματοποιήσει ο Ουκρανός πρόεδρος στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα, λέγοντας ότι σε αντάλλαγμα, η Ουκρανία θα αποκτήσει το «δικαίωμα να πολεμήσει».

«Χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα χρήματά τους και τον στρατιωτικό τους εξοπλισμό, αυτός ο πόλεμος θα είχε τελειώσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει ανάγκη για «κάποιας μορφής διατήρηση της ειρήνης» στην Ουκρανία μετά από την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ακόμη ότι ασκεί πιέσεις να αποκτήσουν οι ΗΠΑ πρόσβαση στα κοιτάσματα ορυκτών της Ουκρανίας σε αντάλλαγμα για τη στρατιωτική βοήθεια που έχουν προσφέρει στη χώρα. «Θέλουμε να πάρουμε αυτά τα χρήματα πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ανώτερος αξιωματούχος του Κιέβου δήλωσε στο BBC ότι η Ουκρανία έχει συμφωνήσει στους όρους μιας σημαντικής συμφωνίας για τα ορυκτά με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, και παρότι δεν είναι ακόμη γνωστές πολλές λεπτομέρειες, οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν συμφωνήσει στα εξής:

- Η Ουάσιγκτον έχει εγκαταλείψει τις αρχικές απαιτήσεις της για έσοδα ύψους 500 δισ. δολαρίων από την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της Ουκρανίας

- Οι ΗΠΑ δεν έχουν δεσμευτεί να παράσχουν ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία - κάτι που ήταν βασικό αίτημα του Κιέβου.

- Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι σε αντάλλαγμα για τη συμφωνία η Ουκρανία θα αποκτήσει «το δικαίωμα να πολεμήσει», αλλά δεν επιβεβαίωσε εάν οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προμηθεύουν στρατιωτικό εξοπλισμό και πυρομαχικά.

- Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι αναμένει από τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον να υπογράψει τη συμφωνία αυτή την εβδομάδα.

- Η αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Ουκρανίας Όλγα Στεφανίσινα, η οποία ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων, δήλωσε στους Financial Times ότι η συμφωνία αποτελεί ένα «μόνο μέρος της εικόνας».

Τι ορυκτά διαθέτει στην πραγματικότητα η Ουκρανία

Το Κίεβο εκτιμά ότι το 5% των «κρίσιμων πρώτων υλών» που διαθέτει ο πλανήτης βρίσκονται στην Ουκρανία - συμπεριλαμβανομένων:

- 19 εκατομμυρίων τόνων αποδεδειγμένων αποθεμάτων γραφίτη, ο οποίος χρησιμοποιείται για την κατασκευή μπαταριών σε ηλεκτρικά οχήματα.

- Το 1/3 όλων των ευρωπαϊκών αποθεμάτων λιθίου, το βασικό συστατικό για την κατασκευή των υφιστάμενων μπαταριών.

- Σημαντικά κοιτάσματα μετάλλων σπάνιων γαιών, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή όπλων, ανεμογεννητριών, ηλεκτρονικών ειδών και άλλων προϊόντων ζωτικής σημασίας για τον σύγχρονο κόσμο.

Πριν από την εισβολή της Ρωσίας, πριν από τρία χρόνια, η Ουκρανία παρήγαγε επίσης το 7% της παγκόσμιας παραγωγής τιτανίου, που χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλούς τομείς, από την κατασκευή σταθμών ηλεκτροπαραγωγής μέχρι αεροπλάνων.

Σύμφωνα με την υπουργό Οικονομίας της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, πόροι αξίας 350 δισ. δολαρίων έχουν κατασχεθεί από τη Ρωσία στο πλαίσιο της εισβολή της στη χώρα πριν από τρία χρόνια.



