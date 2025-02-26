Παίζοντας πόκερ για τα ορυκτά της Ουκρανίας

Της Αθηνάς Παπακώστα

Στην Ουάσινγκτον αναμένεται να μεταβεί τις επόμενες ημέρες ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατόπιν της συμφωνίας που επήλθε -σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους- ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ουκρανία για την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, η Ουάσινγκτον φέρεται να συμφώνησε στην άρση της απαίτησης συμμετοχής σε πιθανά έσοδα ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, ως τρόπο αποπληρωμής της αμερικανικής στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα το 2022.

Ωστόσο, φέρεται να μην έχει προσφέρει καμία εγγύηση ασφαλείας, όπως απαιτεί το Κίεβο και είχε θέσει εξαρχής ως προϋπόθεση.

Αξιωματούχος τόνιζε σχετικά πως αυτό θα συζητηθεί κατά τη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι, καθώς η Ουκρανία ελπίζει ότι κλείνοντας το εν λόγω deal θα βελτιώσει τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα εχέγγυα ασφαλείας από την Ουάσινγκτον.

Έναν πόλεμο λέξεων μετά και πολυήμερων διαπραγματεύσεων αργότερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είπε πως περιμένει τον Ουκρανό ομόλογό του, Ζελένσκι, αυτή την Παρασκευή στην αμερικανική πρωτεύουσα.

«Θέλει να υπογράψουμε μαζί και καταλαβαίνω ότι πρόκειται για μεγάλη, πολύ μεγάλη συμφωνία», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τους Ουκρανούς «γενναίους», αλλά -όπως είπε- «χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα χρήματά τους και τον στρατιωτικό τους εξοπλισμό, αυτός ο πόλεμος θα είχε τελειώσει πολύ σύντομα».

Όπως αναφέρει η Ukrainska Pravda, το έγγραφο της συμφωνίας πρόκειται να υπογραφεί από τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Αντρέι Σίμπιγκα και τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ σύμφωνα με την ουκρανική ιστοσελίδα EP, οι δύο χώρες θα δημιουργήσουν ένα Επενδυτικό Ταμείο Ανασυγκρότησης, το οποίο Ηνωμένες Πολιτείες και Ουκρανία θα διαχειρίζονται από κοινού. Όπως γίνεται δε γνωστό, σε αυτό το Ταμείο η Ουκρανία θα καταθέτει 50% των εσόδων από τη «μελλοντική κεφαλαιοποίηση» των εθνικών ορυκτών κοιτασμάτων.

Η αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Όλχα Στεφανίσινια, η οποία ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων από πλευράς Ουκρανίας, μιλώντας στους Financial Times, που πρώτοι μετέδωσαν την είδηση περί επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποτελεί μονάχα ένα μέρος της εικόνας. Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, μπορεί η Ουάσινγκτον να έκανε πίσω σε ό,τι αφορά στις απαιτήσεις της για πρόσβαση σε πιθανά έσοδα 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά ακόμη πολλές, τεχνικές και μη, λεπτομέρειες του deal θα χρειαστεί να τεθούν στο μικροσκόπιο των διαπραγματεύσεων.

Η Ουκρανία διαθέτει τεράστια κοιτάσματα κρίσιμων στοιχείων και ορυκτών, συμπεριλαμβανομένων λιθίου και τιτανίου, καθώς και σημαντικά κοιτάσματα άνθρακα, φυσικού αερίου, πετρελαίου και ουρανίου – προμήθειες αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πέρυσι δε, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε ένα «σχέδιο νίκης» για την Ουκρανία και τους δυτικούς εταίρους της, το οποίο πρότεινε πως ξένες εταιρείες θα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε κάποιους πόρους από τον ορυκτό πλούτο της χώρας στο τέλος του πολέμου.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυε στο Κίεβο την επιθυμία του να αποκτήσει πρόσβαση στα κοιτάσματα σπάνιων γαιών της χώρας με αντάλλαγμα τη συνέχιση στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν όμως η Ουκρανία απέρριψε τις απαιτήσεις του για παροχή ορυκτών αξίας 500 δισ. δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες κάνοντας μάλιστα λόγο πως ζει σε μία σφαίρα παραπληροφόρησης, ο Ντόναλντ Τραμπ ξέσπασε αποκαλώντας τον Ουκρανό πρόεδρο «δικτάτορα».

Τώρα στο παιχνίδι εισέρχεται και η Ρωσία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να αναφέρεται χθες στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την παραγωγή αλουμινίου, αλλά και σπάνιων γαιών, ενώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη προσφέρει τη δική της συμφωνία για «κρίσιμα υλικά» στην Ουκρανία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.