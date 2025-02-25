Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια δήλωση που παραπέμπει σε επιβεβαίωση ότι επίκειται υπογραφή συμφωνίας για τα ορυκτά της Ουκρανίας δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί πως ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα επισκεφτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες την Παρασκευή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο Ζελένσκι επιθυμεί να υπογράψει συμφωνία για την συνεκμετάλλευση των ορυκτών πόρων της Ουκρανίας με την Αμερική.

Παράλληλα, ο Τραμπ επισήμανε ότι θα απαιτηθεί η παρουσία κάποιων ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία για να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει σχεδόν ολοκληρώσει τη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, ενώ επανέλαβε την επιθυμία του να εξασφαλίσει πρόσβαση και στις σπάνιες γαίες της Ρωσίας.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης την έναρξη ενός νέου προγράμματος, στο οποίο θα πωλούνται "Trump Gold Cards" για 5 εκατομμύρια δολάρια, επιτρέποντας σε ξένους πολίτες να εισέλθουν στις ΗΠΑ και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, είναι πιθανό ορισμένοι Ρώσοι ολιγάρχες να πληρούν τα κριτήρια για να αποκτήσουν τις κάρτες Trump Gold Cards, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα μπορεί να ξεκινήσει σε δύο εβδομάδες.

Κίεβο και Ουάσινγκτον κατέληξαν σε συμφωνία για τα ορυκτά, σε μια εξέλιξη που οι Ουκρανοί ελπίζουν ότι θα βελτιώσει τις σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ και θα ανοίξει τον δρόμο για μια μακροπρόθεσμη δέσμευση των ΗΠΑ να παράσχει στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι το Κίεβο είναι πλέον έτοιμο να υπογράψει τη συμφωνία για την από κοινού εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων του, συμπεριλαμβανομένων του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αφού οι ΗΠΑ απέσυραν τις απαιτήσεις τους για έσοδα 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αν και το κείμενο δεν περιλαμβάνει ρητές εγγυήσεις ασφαλείας, οι αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι κατάφεραν να πετύχουν πολύ πιο ευνοϊκούς όρους και παρουσίασαν τη συμφωνία ως έναν τρόπο διεύρυνσης της σχέσης με τις ΗΠΑ, με στόχο την ενίσχυση των προοπτικών της Ουκρανίας μετά από τρία χρόνια πολέμου.

«Η συμφωνία για τους ορυκτούς πόρους είναι μόνο ένα μέρος της συνολικής εικόνας. Έχουμε ακούσει πολλές φορές από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου», δήλωσε στους Financial Times η Όλγα Στεφανίσινα, αναπληρώτρια πρωθυπουργός και υπουργός Δικαιοσύνης της Ουκρανίας, η οποία ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων.

Οι αρχικοί ιδιαίτερα επαχθείς όροι της συμφωνίας, τους οποίους ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έθεσε ως τρόπο αποπληρωμής από την Ουκρανία για τη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια των ΗΠΑ μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας το 2022, είχαν προκαλέσει οργή στο Κίεβο και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Αφού ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε την περασμένη εβδομάδα το αρχικό κείμενο, ο Τραμπ τον αποκάλεσε «δικτάτορα» και κατηγόρησε την Ουκρανία για την έναρξη του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

