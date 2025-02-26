ΕΕ: Ξεκινά στρατηγικός διάλογος για το μέλλον της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας και τα μέταλλα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει στρατηγικό διάλογο για τον χάλυβα, με στόχο να χαράξει μια αποφασιστική πορεία για το μέλλον της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας. Η πρωτοβουλία υπογραμμίζει τη σταθερή προσήλωση της Επιτροπής σ’ αυτόν τον στρατηγικό κλάδο, αναγνωρίζοντας την καθοριστική συμβολή του στην καινοτομία, την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ευρύτερη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά: «Η χαλυβουργία αποτελεί καίριας σημασίας κλάδο της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς μας. Ταυτόχρονα, ο κλάδος αυτός είναι εξαιρετικά σημαντικός στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ο στρατηγικός διάλογος θα συμβάλει στην ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των μοναδικών προκλήσεων αυτού του κλάδου στο πλαίσιο της μετάβασης της βιομηχανίας στην καθαρή ενέργεια. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η ευρωπαϊκή χαλυβουργία θα είναι ανταγωνιστική και βιώσιμη μακροπρόθεσμα.»

Ο Στεφάν Σεζουρνέ, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική, δήλωσε τα εξής: «Η Ευρώπη έχει σχέδιο για τη βιομηχανία της: πρέπει να παράγουμε περισσότερα, να παράγουμε καθαρά και να παράγουμε ευρωπαϊκά. Το σχέδιο αυτό ξεκινά από τους πλέον στρατηγικούς κλάδους μας: η χαλυβουργία είναι ένας από αυτούς. Πρέπει να προστατεύσουμε τη χαλυβουργία από τον αθέμιτο εξωτερικό ανταγωνισμό και να ενισχύσουμε τη δική μας παραγωγή καθαρού ευρωπαϊκού χάλυβα. Αυτό δεν είναι καλό μόνο για τη χαλυβουργία. Είναι καλό για μια ολόκληρη σειρά άλλων κλάδων που εξαρτώνται από τον χάλυβα. Συνεπώς, αυτό το σχέδιο δράσης αποτελεί σημαντική συνιστώσα της βιομηχανικής μας ανταγωνιστικότητας και της συνολικής οικονομικής μας ασφάλειας.»

Ο διάλογος θα βασιστεί στα θεμέλια που τέθηκαν από την πρόσφατα δημοσιευθείσα πυξίδα ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και την επικείμενη συμφωνία της ΕΕ για καθαρή βιομηχανία. Τα βασικά σημεία συζήτησης θα περιλαμβάνουν τρόπους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κυκλικότητας, την προώθηση της καθαρής μετάβασης, την απανθρακοποίηση και τον εξηλεκτρισμό, καθώς και τη διασφάλιση δίκαιων εμπορικών σχέσεων και ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο σχετικό σημείωμα βασικών εννοιών, στο οποίο θα βασιστούν οι συζητήσεις στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου.

Γιώργος Φελλίδης

