Δύο Γάλλοι ομολόγησαν την επίθεση στο ρωσικό προξενείο στη Μασσαλία

Δύο Γάλλοι υπήκοοι, οι οποίοι εργάζονται στο ερευνητικό ινστιτούτο της Γαλλίας CNRS (Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας) παραδέχτηκαν την ευθύνη τους για την επίθεση με κοκτέιλ μολότοφ τη Δευτέρα στο ρωσικό προξενείο στη Μασσαλία, ανακοίνωσε σήμερα ο εισαγγελέας της Μασσαλίας.

Χθες, η εισαγγελία ανακοίνωσε τη σύλληψη δύο προσώπων για την επίθεση χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες πέραν του ότι πρόκειται για «δύο σημαντικά πρόσωπα».

Οι δύο συλληφθέντες έριξαν τρεις αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς στον κήπο του κτιρίου όπου στεγάζεται το ρωσικό προξενείο, εκ των οποίων οι δύο εξερράγησαν.

Η επίθεση συνέπεσε με την τρίτη επέτειο από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Δεν υπήρξαν τραυματίες από την επίθεση και η Μόσχα ζήτησε από τις γαλλικές αρχές την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού σχολιάζοντας ότι το συμβάν έχει χαρακτηριστικά τρομοκρατικής ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

