Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε ρωσικά διυλιστήρια σε δύο περιοχές της Ρωσίας τις δύο προηγούμενες μέρες.

Το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε μέσω του Facebook ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο ένα διυλιστήριο στην περιοχή Ριαζάν και το διυλιστήριο Νοβοκουίμπισεφ στην περιοχή Σαμάρα. Και τα δύο διυλιστήρια, αναφέρεται στην ανακοίνωση, εφοδιάζουν με καύσιμα τον στρατό της Μόσχας.

«Το διυλιστήριο του Ριαζάν παρήγαγε κατά μέσο όρο 840 χιλιάδες τόνους καυσίμων υψηλής ποιότητας για κινητήρες αεροσκαφών» αναφέρεται στην ανακοίνωση του στρατού, στην οποία προστίθεται ότι τα καύσιμα χρησιμοποιούνταν από ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη που πραγματοποιούν επιθέσεις στην Ουκρανία.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι τα καύσιμα από το διυλιστήριο του Νοβοκουίμπισεφ διοχετεύονταν μέσω αγωγού και μεταφέρονταν σιδηροδρομικώς για τον εφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων στην βόρεια Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

