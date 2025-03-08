Ρωσία: Η Ουκρανία έπληξε μεγάλο διυλιστήριο στην πόλη Κίρισι

Μία δεξαμενή στο διυλιστήριο της πόλης Κίρισι στη Ρωσία, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας καταστράφηκε από τα συντρίμμια της κατάρριψης ενός ουκρανικού drone, όπως ανέφερε σήμερα ο περιφερειάρχης της βορειοδυτικής περιφέρειας του Λένινγκραντ.

Το διυλιστήριο της Surgutneftegaz Kirishinefteorgsintez (KINEF) είναι ένα από τα δύο μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας, καθώς διυλίζει περίπου 17,7 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου ετησίως (355.000 βαρέλια την ημέρα) ή ποσοστό 6,4% της συνολικής ρωσικής παραγωγής πετρελαίου, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας πετρελαίου στη Ρωσία.

“Η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ένα drone κατά τη διαδικασία της προσέγγισής του, ενώ ένα δεύτερο drone καταρρίφθηκε πάνω από την περιοχή του διυλιστηρίου”, ανέφερε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, o περιφερειάρχης Αλεξάντρ Ντροζντένκο.

“Από την πτώση των συντριμμιών καταστράφηκε η εξωτερική δομή μιας δεξαμενής”, ανέφερε ο περιφερειάρχης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Το αναφερόμενο διυλιστήριο παράγει περίπου 2,3 εκατομμύρια τόνους βενζίνης, ποσοστό 5,3% της συνολικής ρωσικής παραγωγής, παράγει επίσης, το 7,6% της παραγωγής πετρελαίου κίνησης της Ρωσίας, το 16,3% του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και ποσοστό 3,4% της ρωσικής παραγωγής αεροπορικού καυσίμου, σύμφωνα με πηγές της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

