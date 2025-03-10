Ο υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε αισιόδοξος σήμερα για την αυριανή συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων στη Σαουδική Αραβία, μολονότι σημείωσε ότι υπάρχουν ακόμη κάποιες λεπτομέρειες που θα πρέπει να διευθετηθούν όσον αφορά τη συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου για τις σπάνιες γαίες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους καθ’ οδόν για την Τζέντα της Σαουδικης Αραβίας, ο Ρούμπιο είπε ότι η Ουάσινγκτον χρειάζεται να καταλάβει τη θέση της Ουκρανίας και να έχει μια γενική ιδέα του τι παραχωρήσεις μπορούν να κάνουν οι Ουκρανοί.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε ήδη στην Τζέντα, όπου θα συναντηθεί με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, μία ημέρα πριν από τις αυριανές επαφές με τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι αυριανές συνομιλίες θα είναι η πρώτη επίσημη συνάντηση των δύο πλευρών μετά την καταστροφική επίσκεψη του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο και νωρίτερα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι έχει «μεγάλες προσδοκίες» ότι θα σημειωθεί «ουσιαστική πρόοδος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.