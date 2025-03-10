Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, ενόψει των συνομιλιών με τον διάδοχο του θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν σήμερα, αναφέρουν τα πρακτορεία ειδήσεων AFP και Reuters, επικαλούμενα Ουκρανό αξιωματούχο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος δεν αναμένεται να παραστεί στις συνομιλίες μεταξύ της ουκρανικής και αμερικανικής αντιπροσωπείας την Τρίτη.

Πιέσεις για εκεχειρία και συμφωνία για τα ορυκτά

Την ίδια ώρα, ανώτεροι Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία που θα συναντηθεί αύριο, Τρίτη με αξιωματούχους των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία θα προτείνει κατάπαυση του πυρός που θα καλύπτει τη Μαύρη Θάλασσα και τις επιθέσεις με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, καθώς και την απελευθέρωση κρατουμένων, σύμφωνα με το Associated Press.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία είναι επίσης έτοιμη κατά τη διάρκεια των συνομιλιών να υπογράψει συμφωνία με τις ΗΠΑ για την πρόσβαση στα ορυκτά σπάνιων γαιών της Ουκρανίας, δήλωσαν ουκρανοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο ειδήσεων.

Νωρίτερα, αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ουκρανία αναμένεται να πιέσει για εκεχειρία με τη Ρωσία από θάλασσα και αέρα στις ειρηνευτικές συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία την Τρίτη. Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι θα συζητήσουν πώς θα καταλήξουν σε συμφωνία για ειρήνη, αν και ούτε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ούτε ο Ουκρανός ομόλογός του θα είναι παρόντες. Η Ρωσία θα είναι επίσης απούσα.

Ο Ρούμπιο εμφανίζεται αισιόδοξος για τις αυριανές συνομιλίες

Ο υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε αισιόδοξος σήμερα για την αυριανή συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων στη Σαουδική Αραβία, μολονότι σημείωσε ότι υπάρχουν ακόμη κάποιες λεπτομέρειες που θα πρέπει να διευθετηθούν όσον αφορά τη συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου για τις σπάνιες γαίες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους καθ’ οδόν για την Τζέντα της Σαουδικης Αραβίας, ο Ρούμπιο είπε ότι η Ουάσινγκτον χρειάζεται να καταλάβει τη θέση της Ουκρανίας και να έχει μια γενική ιδέα του τι παραχωρήσεις μπορούν να κάνουν οι Ουκρανοί.

Οι αυριανές συνομιλίες θα είναι η πρώτη επίσημη συνάντηση των δύο πλευρών μετά την καταστροφική επίσκεψη του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο και νωρίτερα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι έχει «μεγάλες προσδοκίες» ότι θα σημειωθεί «ουσιαστική πρόοδος».

Η Ρωσία «επανεκκινεί» τις σχέσεις με τις ΗΠΑ

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία βρίσκεται σε «ένα αρχικό στάδιο αποκατάστασης των διμερών σχέσεων» με τις ΗΠΑ. Πρόσθεσε ότι είναι «σημαντικό να καταλάβουμε αν οι ουκρανικές Αρχές θέλουν ειρήνη ή όχι».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα ότι «η Ουκρανία αγωνίζεται για ειρήνη από το πρώτο δευτερόλεπτο του πολέμου».

Οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται στο Κουρσκ

Εν τω μεταξύ, ο πόλεμος στο πεδίο, συνεχίζεται καθώς οι ρωσικές δυνάμεις φέρονται να προσπαθούν να περικυκλώσουν χιλιάδες Ουκρανούς στρατιώτες στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, όπου ανακατέλαβαν τρεις οικισμούς την Κυριακή.

