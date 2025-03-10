«Τυφλοί» οι Ουκρανοί χωρίς τις ΗΠΑ

Προκειμένου να αναγκάσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συναινέσει σε μια κατάπαυση του πυρός και ίσως να προχωρήσει σε γενναίες υποχωρήσεις έναντι της Ρωσίας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε την περασμένη εβδομάδα την στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑστην Ουκρανία αλλά και την παροχή πληροφοριών των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών στο Κίεβο. Στο μεταξύ ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί ζήτημα χρόνου την αποκατάσταση της ροής ευαίσθητων πληροφοριών προς τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Στη παρούσα φάση ωστόσο οι επιπτώσεις της αμερικανικής απόφασης γίνονται παραπάνω από αισθητές, εκτιμά ο πολιτικός αναλυτής Ντμίτρι Αλπέροβιτς από την αμερικανική δεξαμενή σκέψης Silverado Policy Accelerator, μιλώντας στην DW: «Οι Ουκρανοί λαμβάνουν πλέον πολύ λιγότερα δεδομένα σχετικά με τις εκτοξεύσεις ρωσικών πυραύλων κρουζ και drones εναντίον τους. Λαμβάνουν επίσης λιγότερες πληροφορίες για σχεδιαζόμενες στρατιωτικές αποστολές τους εντός ρωσικού εδάφους, για παράδειγμα, εναντίον αποθηκών πυρομαχικών, κέντρων διοίκησης και στόχων στη Ρωσία».



Στο μεταξύ έντονη είναι η ανησυχία στην Ουκρανία, μήπως οι ΗΠΑ διακόψουν την πρόσβαση στους δορυφόρους Starlink του Ίλον Μασκ, οι οποίοι διασφαλίζουν τη χρήση του διαδικτύου από τους Ουκρανούς. Ο Ίλον Μασκ αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο στην πλατφόρμα X. Η διακοπή πρόσβασης στο δίκτυο δορυφόρων Starlink θα οδηγούσε άμεσα σε μερική κατάρρευση των ουκρανικών επικοινωνιών και στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Ο Αμερικανός αναλυτής Ντμίτρι Αλπέροβιτς είναι βέβαιος ότι «άλλες χώρες θα μπορούσαν να αναπληρώσουν το κενό των Αμερικανών, όπως οι Βρετανοί και οι Ολλανδοί».

Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να αναπληρώσουν τις ΗΠΑ

Θα μπορούσαν όμως πράγματι οι Ευρωπαίοι να διασφαλίσουν στο Κίεβο τις πληροφορίες που χρειάζεται επειγόντως; Για παράδειγμα: Το δορυφορικό σύστημα Iris2, η ευρωπαϊκή απάντηση στο Starlink του Ίλον Μασκ, δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί πριν από το 2030. Επιπλέον δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική λύση το γαλλοβρετανικό δίκτυο δορυφόρων Eutelsat, που διαθέτει περίπου 650 δορυφόρους. Συγκριτικά, το δίκτυο Starlink διαθέτει ήδη περισσότερους από 7.000.



«Θα χρειαστεί χρόνος, για να υλοποιηθούν όλα αυτά τεχνικά», εξηγεί στη DW ο στρατιωτικός ειδικός Γκούσταβ Γκρέσελ από την αυστριακή ακαδημία άμυνας: «Θα πρέπει να βρεθούν τρόποι παράκαμψης των ελλείψεων και αυτό θα είναι δύσκολο. Πολλά εξαρτώνται από το πόσο λειτουργικές είναι οι νέες λύσεις, που δεν έχουν δοκιμαστεί. Θα υπάρξουν ωστόσο εναλλακτικές οδοί. Ακόμα κι αν δεν αποτελούν την ιδανική απάντηση στα προβλήματα».



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

