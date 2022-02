Οι Ηνωμένες Πολιτείες μεταφέρουν χιλιάδες στρατεύματα στην Ανατολική Ευρώπη, καθώς οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ εντείνουν την πίεση στη Ρωσία για να σταματήσει τη στρατιωτική της συσσώρευση γύρω από την Ουκρανία.



Αμερικανικά στρατεύματα έφθασαν στην Πολωνία το Σάββατο, αποτελώντας την πρώτη ενίσχυση των Ηνωμένων Πολιτειών στους συμμάχους του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη, εν μέσω της συσσώρευσης στρατιωτικού στρατού της Ρωσίας στα σύνορα της Ουκρανίας.



Ένα μικρό αεροπλάνο που μετέφερε, σύμφωνα με πολωνική στρατιωτική πηγή, προσωπικό της αλυσίδας διοίκησης των ΗΠΑ, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Rzeszow-Jasionka, μέρος μιας στρατιωτικής βάσης στη νοτιοανατολική Πολωνία. καθώς οι προετοιμασίες συνεχίστηκαν στη βάση, η οποία βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Πολωνίας με την Ουκρανία.



Τα πρώτα αμερικανικά στρατεύματα έφθασαν και στη γερμανική πόλη Βισμπάντεν την Παρασκευή εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στο ουκρανικό.



Το Κρεμλίνο, εν τω μεταξύ, κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι «πυροδοτούν εντάσεις» στη γηραιά ήπειρο με την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στην Ανατολική Ευρώπη. Περίπου 70.000 στρατιώτες των ΗΠΑ βρίσκονται μόνιμα στην Ευρώπη.

Στο αντίπαλο στρατόπεδο, δύο ρωσικά βομβαρδιστικά με ικανότητα να φέρουν και πυρηνικά πετούσαν πάνω από τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας για περισσότερες από τέσσερις ώρες.

