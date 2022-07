Ουκρανικό drone έπληξε το αρχηγείο του ρωσικού στόλου στη Σεβαστούπολη

Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σήμερα το πρωί έπληξε το αρχηγείο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στη Σεβαστούπολη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι, δήλωσε ο Μιχαΐλ Ραζβοζάγιεφ, κυβερνήτης της πόλης που βρίσκεται στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας.

«Σήμερα το πρωί, Ουκρανοί εθνικιστές αποφάσισαν να μας καταστρέψουν την Ημέρα του Ρωσικού Στόλου», που εορτάζεται στη Ρωσία, έγραψε ο Ραζβοζάγιεφ στο Telegram.

Πρόσθεσε ότι drone προσέγγισε τον προαύλιο χώρο του αρχηγείου του Στόλου και προκάλεσε τον τραυματισμό πέντε ατόμων από το προσωπικό του αρχηγείου.

