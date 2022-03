Ρωσικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ σήμερα το απόγευμα σε μια διαδήλωση κατοίκων της κατεχόμενης από την Ρωσία πόλης Νόβα Κακχόβκα στη νότια Ουκρανία, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους, μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax Ukraine, επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες.

Περίπου 2.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της πόλης αυτής για να διαδηλώσουν κατά της εισβολής, κυματίζοντας σημαίες της Ουκρανίας και καλώντας τις ρωσικές δυνάμεις να φύγουν, ανέφερε το πρακτορείο.

In Nova #Kakhovka, #Kherson region, south #Ukraine, local residents joined a rally in #protest against the Russian occupation. #Russia’s armed forces took the town earlier in the week.



Amazing defiance!



pic.twitter.com/YxoRmSCE9Q