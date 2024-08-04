Ο πάπας Φραγκίσκος, απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.

«Οι επιθέσεις -και εκείνες που θεωρούνται στοχευμένες- όπως και οι δολοφονίες, δεν μπορούν ποτέ να αποτελέσουν λύση. Δεν βοηθούν στο να ακολουθήσουμε την οδό της ειρήνης, της δικαιοσύνης. Παράγουν περισσότερο μίσος και εκδίκηση», τόνισε ο Φραγκίσκος. «Φτάνει, αδελφές και αδελφοί, φτάνει. Μην πνίγετε τον λόγο του Θεού, την ειρήνη, αλλά αφήστε να γίνει καρπός των Αγίων Τόπων», πρόσθεσε.

«Πρέπει να βρεθεί το αναγκαίο θάρρος, ώστε να ξαναρχίσει ο διάλογος και για να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στην Γάζα και σε όλα τα μέτωπα. Πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι, να δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό», είπε ο Φραγκίσκος. Αναφέρθηκε, τέλος, στην έκρηξη που είχε σημειωθεί στο λιμάνι της Βηρυτού πριν τέσσερα χρόνια. «Και σήμερα, ο λαός του Λιβάνου υποφέρει πολύ, δεν ξεχνώ τις οικογένειες των θυμάτων της έκρηξης που έλαβε χώρα στο λιμάνι της Βηρυτού. Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να υπερισχύσει η αλήθεια», ολοκλήρωσε ο ποντίφικας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

