Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υεμένη: Οι Χούθι κατέρριψαν αμερικανικό drone και στοχοποίησαν με βαλλιστικούς πυραύλους εμπορικό πλοίο - Δείτε φωτογραφίες

Η επίθεση αυτή είναι η πρώτη, για την οποία οι Χούθι φέρονται ν’ αναλαμβάνουν την ευθύνη, μετά από την ισραηλινή επίθεση στο λιμάνι της Χοντέιντα

UPDATE: 16:46
Mideast US Navy MQ-9

Το ένοπλο κίνημα των Χούθι στην Υεμένη που υποστηρίζεται από το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχοποίησε το εμπορικό πλοίο MV Groton στον Κόλπο του Άντεν, ενώ επιβεβαίωσε την κατάρριψη ενός αμερικανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος μάχης "MQ-9" που πετούσε πάνω από την επαρχία Σάαντα στα βόρεια της Υεμένης.

Οι επιθέσεις αυτές είναι οι πρώτες, για τις οποίες αναλαμβάνουν την ευθύνη οι Χούθι, μετά από την αεροπορική επίθεση αντιποίνων του Ισραήλ στο λιμάνι της Χοντέιντα στις 20 Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χούθι Υεμένη Επίθεση ΗΠΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark