Το ένοπλο κίνημα των Χούθι στην Υεμένη που υποστηρίζεται από το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχοποίησε το εμπορικό πλοίο MV Groton στον Κόλπο του Άντεν, ενώ επιβεβαίωσε την κατάρριψη ενός αμερικανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος μάχης "MQ-9" που πετούσε πάνω από την επαρχία Σάαντα στα βόρεια της Υεμένης.

😴🇾🇪 The Yemeni Armed Forces shot down a $32 million American MQ-9 Reaper Drone over Saada.



It's the 7th or 8th time since October.#Yemen pic.twitter.com/puDvDqkrhs — أنيس منصور (@anesmansory) August 4, 2024

Οι επιθέσεις αυτές είναι οι πρώτες, για τις οποίες αναλαμβάνουν την ευθύνη οι Χούθι, μετά από την αεροπορική επίθεση αντιποίνων του Ισραήλ στο λιμάνι της Χοντέιντα στις 20 Ιουλίου.

