Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν σήμερα το χωριό Νοβοσελίβκα Πέρσα στην περιοχή του Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με μία ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Πρόκειται για την τελευταία κατάληψη εδαφών σε μία περιοχή, την οποία, η Μόσχα διεκδικεί ως ρωσική περιοχή.

Εν τω μεταξύ, μια γυναίκα σκοτώθηκε μετά την επίθεση με ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στην πόλη Σεμπέκινο, στη ρωσική περιοχή του Μπέλγκοροντ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

