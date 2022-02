Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει στον πλαίσιο των στρατιωτικών της επιχειρήσεων και τον Πυρηνικό Σταθμό Παραγωγής Ενέργειας Τσερνομπίλ κοντά στο Πρίπιατ στη βόρεια Ουκρανία.

Είπε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις «δίνουν τη ζωή τους για να μην επαναληφθεί η τραγωδία του 1986», μια αναφορά στη χειρότερη πυρηνική καταστροφή στην ιστορία.

«Ανέφερα τι συνέβη στον Σουηδό πρωθυπουργό.Πρόκειται για κήρυξη πολέμου εναντίον ολόκληρης της Ευρώπης», είπε ο Ζελένσκι, ο οποίος ζήτησε νωρίτερα μεγαλύτερη υποστήριξη από τη Δύση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη διακοπή διπλωματικών σχέσεων με τη Μόσχα στο δραματικό του διάγγελμα. Απευθύνθηκε και στους Ρώσους πολίτες, προτρέποντάς να βγουν στον δρόμο και να διαμαρτυρηθούν - «Υπάρχουν τραυματισμένοι στρατιώτες στα νοσοκομεία, χρειαζόμαστε αίμα»

