Ζαχάροβα όπως Πούτιν: Θα ήθελα να μάθω πότε θα εισβάλει η Ρωσία φέτος για να πάρω... άδεια

"Θα ήθελα να ζητήσω από τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης των ΗΠΑ και της Βρετανίας: Bloomberg, The New York Times και The Sun να δημοσιεύσουν το πρόγραμμα για τις επερχόμενες εισβολές μας για το τρέχον έτος"