Παρά τις αιτιάσεις της Μόσχας ότι συνέχισε να αποσύρει στρατεύματα, αυτή τη φορά από την Κριμαία, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ επανέλαβε την Τετάρτη την πεποίθησή του ότι δεν έχει σημειωθεί αποκλιμάκωση, προκαλώντας την άμεση ρωσική απάντηση.

Στόλτενμπεργκ

«Τουναντίον, φαίνεται ότι η Ρωσία συνεχίζει να συγκεντρώνει δυνάμεις», δήλωσε ο Γενς Στόλτενμπεργκ σε συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο και της Συνόδου των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Η Ρωσία ανέκαθεν μετακινούσε στρατεύματα από περιοχές σε περιοχές, και αυτό δεν σημαίνει ότι υπήρξε πλήρης αποχώρηση, είπε.

Ο αριθμός των ρωσικών στρατευμάτων στα ουκρανικά σύνορα συνεχίζει να αυξάνεται, και μια πλήρης εισβολή θα μπορούσε να εξαπολυθεί χωρίς προειδοποίηση επέμεινε δε. Ο κ. Στόλτενμπεργκ είπε ότι το ΝΑΤΟ παραμένει έτοιμο για συζήτηση και διπλωματική λύση, αλλά είναι «έτοιμο για το χειρότερο».

Τα τελευταία μηνύματα για τη διπλωματία από τη Ρωσία παρέχουν κάποιο έδαφος για «επιφυλακτική αισιοδοξία», είπε, αλλά μένει να δούμε αν η Μόσχα θα αποσύρει τον στρατό της.

Russian Ministry of Defense continues attempts to create picture of withdrawing troops, though still no signs of meaningful changes to build-up



Published video of echelon with tanks of Southern Military District withdrawing from Crimea to Russia https://t.co/xupvc38Ane pic.twitter.com/qPIhCEqZGd