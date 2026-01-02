Η Ουκρανία υπό το τρομοκρατικό καθεστώς του Βλαντιμίρ Ζελένσκι δεν έχει δικαίωμα ύπαρξης ως κράτος, δήλωσε στο TASS ο Βίκτορ Μεντβέντσουκ, ηγέτης του κινήματος «Άλλη Ουκρανία», σε σχόλιο για τη φερόμενη ουκρανική επίθεση εναντίον ενός καφέ και ενός ξενοδοχείου στην περιοχή Χερσώνα.

«Παραβιάζοντας τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και τις αντιτρομοκρατικές συμβάσεις του ΟΗΕ, μια ομάδα ατόμων με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία σφετερίστηκε την εξουσία στην Ουκρανία, καταφεύγει σε τρομοκρατικές ενέργειες στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που συνδέονται με σκόπιμη δολοφονία άμαχου πληθυσμού, η οποία αποτελεί κρατική τρομοκρατία, και η ίδια η χώρα είναι το τρομοκρατικό κράτος», ισχυρίστηκε ο Μεντβέντσουκ.

«Ένα τέτοιο κράτος δεν έχει δικαίωμα να υπάρχει. Πρέπει να καταστραφεί, και ο ουκρανικός λαός πρέπει να καθορίσει το μέλλον του», ανέφερε.

Ο Βίκτορ Μεντβέντσουκ, θεωρείται ο στενός σύμμαχος του Βλαντιμίρ Πούτιν. Συνελήφθη από τις αρχές του Κιέβου τον Απρίλιο του 2022, και απελευθερώθηκε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Πλούτισε από τα ρωσικά πετρελαϊκά συμφέροντα και επειδή ήταν κοντά στο Κρεμλίνο. Ο Πούτιν είναι νονός της μικρότερης κόρης του και ο συνασπισμός του Μεντβέντσουκ προωθούσε μια φίλα προσκείμενη στη Μόσχα ατζέντα μέχρι να απαγγελθούν κατηγορίες για προδοσία τον Μάιο του 2021.

Πηγή: skai.gr

