Με μια περίεργη υπόθεση ασχολήθηκε η τουρκική Δικαιοσύνη, απορρίπτοντας την αίτηση για αναγνώριση πατρότητας που κατέθεσε μια Τουρκάλα, η οποία ισχυρίζεται πως είναι βιολογική κόρη του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Το τουρκικό δικαστήριο απέρριψε την αγωγή της 55χρονης Νέκλα Οζμέν, κρίνοντας πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς της.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, η 55χρονη κατέθεσε αγωγή τον Σεπτέμβριο σε οικογενειακό δικαστήριο, ζητώντας να γίνει τεστ DNA, ωστόσο δεν είχε να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία ώστε να διεξαχθεί δίκη.

Ankara'da yaşayan 55 yaşındaki Necla Özmen, Trump'a babalık davası açtı:



"Trump'ı haberlerde görünce beni yetiştiren anne, 'senin baban bu' dedi.



Trump'ın bana sahip çıkmasını istiyorum." pic.twitter.com/Of90VR9ZHT — Solcu Gazete (@solcugazete60) December 31, 2025

Η Νέκλα είναι επίσημα καταχωρημένη ως κόρη της Σάτι και του Ντουρσούν Οζμέν. Στα έγγραφά της αναφέρεται πως γεννήθηκε το 1970 και τη μεγάλωσαν οι γονείς της, ενώ ο πατέρας της πέθανε το 2009.

Ankara’da yaşayan Necla Özmen (55), biyolojik babasının Donald John Trump olduğunu iddia ederek açtığı babalık davasında ret kararı aldı. Mahkeme, iddianın somut delillere dayanmadığını belirtti. Özmen, karara itiraz etti. pic.twitter.com/0ewNBlehZx — Daily Ports (@dailyportscom) January 1, 2026

Η ίδια ισχυρίστηκε πως το 2017 η μητέρα της τής είπε την «αλήθεια» για τη γέννησή της.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, η γυναίκα που τη μεγάλωσε τής είπε πως είχε γεννήσει νεκρό το μωρό της και ότι μια άλλη γυναίκα, Αμερικανίδα, ονόματι Σοφία, γέννησε την ίδια και την εγκατέλειψε, με αποτέλεσμα να την υιοθετήσει η οικογένειά της.

Όπως ισχυρίζεται, η Σοφία έμεινε έγκυος έπειτα από παράνομη σχέση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Trump'a babalık davası açan Necla Özmen:



"İnşallah babam çıkar. Bana sahip çıkmasını istiyorum. Ailesine kabul etmesini istiyorum." https://t.co/eOVmTmDah1 pic.twitter.com/6FZCNYV8rs — DarkWeb Haber (@darkwebhaber) December 31, 2025

Μιλώντας στο DHA, η 55χρονη δήλωσε ότι έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου και ότι έχει επίσης στείλει αιτήσεις στην αμερικανική πρεσβεία και στα δικαστήρια των ΗΠΑ. Είπε ότι πιστεύει πως ο βιολογικός της πατέρας εργαζόταν στο ΝΑΤΟ εκείνη την εποχή και ότι στη μητέρα της είχαν δείξει μια φωτογραφία του Τραμπ.

«Δεν ξέρω πόσο ακριβές είναι αυτό. Θέλω να μάθω αν είναι ο πατέρας μου. Δεν θέλω να του προκαλέσω προβλήματα. Θέλω απλώς να μάθω την αλήθεια», ανέφερε.

Η ίδια ελπίζει ο Αμερικανός πρόεδρος να συμφωνήσει να κάνει τεστ DNA και εξέφρασε την επιθυμία της να τον συναντήσει. Θεωρεί, μάλιστα, πως ο πλανητάρχης δεν θα αρνηθεί το αίτημά της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.