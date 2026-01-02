Στέλνοντας τις ευχές τις για τη νέα χρόνια στους πολίτες της Δανίας, η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν, στο καθιερωμένο Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της αναφέρθηκε και σε δύο προκλήσεις που αντιμετώπισε το 2025 και θα αντιμετωπίσει και το 2026: Το μεταναστευτικό και τις βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία.

«Τον τελευταίο χρόνο, έπρεπε να δώσουμε προσοχή σε πολλά. Απειλές, πίεση και υποτιμητική γλώσσα από τον στενότερο σύμμαχό μας για μια ζωή (τις ΗΠΑ) και την την επιθυμία να καταλάβει μια άλλη χώρα, έναν άλλο λαό. Σαν να ήταν κάτι που μπορούσες να αγοράσεις και να κατέχεις...» είπε χαρακτηριστικά η Φρεντέρικσεν.

Danish Prime Minister Mette Frederiksen:



Over the past year, we have had to endure a great deal—threats, pressure, and condescending rhetoric, even from our closest allies of a lifetime.



Talk of taking over another country and another people, as if they were something that… pic.twitter.com/DrfmZqnEbd — Clash Report (@clashreport) January 1, 2026

Η πρωθυπουργός της Δανίας δήλωσε ότι ενισχύει γρήγορα τη στρατιωτική δύναμη του σκανδιναβικού βασιλείου και την ασφάλεια στην Αρκτική, επιμένοντας ότι η Δανία θα «αντισταθεί» στα σχέδια του Αμερικανού προέδρου να καταλάβει τη Γροιλανδία.

«Δεν είμαστε εμείς που επιδιώκουμε τη σύγκρουση. Αλλά ας μην έχει κανείς καμία αμφιβολία: Ό,τι και να συμβεί, θα μείνουμε σταθεροί στο τι είναι σωστό και τι λάθος» τόνισε.

«Δεν θα έπρεπε να είστε εδώ»

Απευθυνόμενη στους μετανάστες που εγκληματούν στη χώρα της, η Φρεντέρικσεν είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θα έπρεπε να είστε εδώ, καταστρέφετε την πιο όμορφη χώρα του κόσμου».

Danish PM Mette Frederiksen sends a message to criminal migrants in her NYE speech:



“To those who have come here and commit crimes: you shouldn’t be here.



We don’t want your reckless driving or your culture of dominance. You’re destroying the world’s most beautiful country” pic.twitter.com/GgCujVv98k — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2026

«Σε αυτούς που έχουν έρθει εδώ και διαπράττουν εγκλήματα: δεν θα έπρεπε να είστε εδώ. Δεν θέλουμε την απερίσκεπτη οδήγησή σας ούτε τον πολιτισμό της κυριαρχίας σας. Καταστρέφετε την πιο όμορφη χώρα του κόσμου» τόνισε η Δανή πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.