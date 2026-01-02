Λογαριασμός
Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της Δανής πρωθυπουργού στον Τραμπ για τη Γροιλανδία: «Ό,τι και να συμβεί, θα αντισταθούμε»

Απευθυνόμενη στους εγκληματίες μετανάστες, η Φρεντέρικσεν είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θα έπρεπε να είστε εδώ, καταστρέφετε την πιο όμορφη χώρα του κόσμου»

Μέτε Φρέντερικσεν

Στέλνοντας τις ευχές τις για τη νέα χρόνια στους πολίτες της Δανίας, η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν, στο καθιερωμένο Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της αναφέρθηκε και σε δύο προκλήσεις που αντιμετώπισε το 2025 και θα αντιμετωπίσει και το 2026: Το μεταναστευτικό και τις βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία. 

«Τον τελευταίο χρόνο, έπρεπε να δώσουμε προσοχή σε πολλά. Απειλές, πίεση και υποτιμητική γλώσσα από τον στενότερο σύμμαχό μας για μια ζωή (τις ΗΠΑ) και την την επιθυμία να καταλάβει μια άλλη χώρα, έναν άλλο λαό. Σαν να ήταν κάτι που μπορούσες να αγοράσεις και να κατέχεις...» είπε χαρακτηριστικά η Φρεντέρικσεν. 

Η πρωθυπουργός της Δανίας δήλωσε ότι ενισχύει γρήγορα τη στρατιωτική δύναμη του σκανδιναβικού βασιλείου και την ασφάλεια στην Αρκτική, επιμένοντας ότι η Δανία θα «αντισταθεί» στα σχέδια του Αμερικανού προέδρου να καταλάβει τη Γροιλανδία.

«Δεν είμαστε εμείς που επιδιώκουμε τη σύγκρουση. Αλλά ας μην έχει κανείς καμία αμφιβολία: Ό,τι και να συμβεί, θα μείνουμε σταθεροί στο τι είναι σωστό και τι λάθος» τόνισε. 

«Δεν θα έπρεπε να είστε εδώ»

Απευθυνόμενη στους μετανάστες που εγκληματούν στη χώρα της, η Φρεντέρικσεν είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θα έπρεπε να είστε εδώ, καταστρέφετε την πιο όμορφη χώρα του κόσμου». 

«Σε αυτούς που έχουν έρθει εδώ και διαπράττουν εγκλήματα: δεν θα έπρεπε να είστε εδώ. Δεν θέλουμε την απερίσκεπτη οδήγησή σας ούτε τον πολιτισμό της κυριαρχίας σας. Καταστρέφετε την πιο όμορφη χώρα του κόσμου» τόνισε η Δανή πρωθυπουργός. 

