Συναγερμός στο Παλάτι του Κένσινγκτον: Συνελήφθη άνδρας για διπλή εισβολή

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 39χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι εισήλθε παράνομα στον προαύλιο χώρο του Παλατιού του Κένσινγκτον, δύο φορές μέσα σε διάστημα λίγων ημερών. Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε τα περιστατικά, που σημειώθηκαν λίγο πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων.

Ο δράστης, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από τις αρχές, συνελήφθη αρχικά την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου και εκ νέου την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου με την υποψία της παράνομης εισόδου σε προστατευόμενη τοποθεσία.

Μετά τη δεύτερη σύλληψη, ασκήθηκε δίωξη εναντίον του για καταπάτηση προστατευόμενου χώρου καθώς και για παραβίαση των όρων εγγύησης που του είχαν επιβληθεί. Ο 39χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου την παραμονή των Χριστουγέννων.

Το Παλάτι του Κένσινγκτον αποτελεί την επίσημη κατοικία αρκετών μελών της βασιλικής οικογένειας, με κυριότερους ενοίκους τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας. Το ζεύγος χρησιμοποιεί το διαμέρισμα 1Α ως την κύρια βάση του στο Λονδίνο.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ δεν βρίσκονταν στο παλάτι κατά τη διάρκεια των περιστατικών. Πιστεύεται ότι το ζεύγος και η οικογένειά τους είχαν ήδη αναχωρήσει για την εξοχική τους κατοικία, στο κτήμα του Σάντρινγκχαμ στο Νόρφολκ, όπου συνηθίζουν να περνούν την εορταστική περίοδο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.