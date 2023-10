Ουκρανία : Τουλάχιστον πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν - Zημιές στο ενεργειακό δίκτυο από ρωσικές επιθέσεις - Δείτε βίντεο

Οι ρωσικές επιθέσεις στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας και σήμερα κόστισαν τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε αμάχους στην Ουκρανία και προκάλεσαν ζημιές στο ενεργειακό δίκτυο στη νοτιοανατολική πόλη Χάρκοβο, όπως δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Δύο άμαχοι σκοτώθηκαν σε πρωινό πυραυλικό πλήγμα σε κτίριο κατοικιών στη νοτιοανατολική πόλη Ζαπορίζια και μία 31χρονη σκοτώθηκε σε επίθεση στο χωριό Ομπουχίφκα στην κεντρική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ανέφεραν.

Ένας άνδρας και μία γυναίκα σκοτώθηκαν επίσης σε επίθεση στη διάρκεια της νύχτας στη νότια περιφέρεια Χερσώνα, ανέφερε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Προκούντιν στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Ukraine. Zaporizhya. This morning. Saving people from the rubble. Every goddamn day of this goddamn war. F-king russia. Hitting civilian apartment buildings is their specialty. #StandWithUkraine pic.twitter.com/N3BAEK15ew

Αξιωματούχοι στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, δήλωσαν πως το τοπικό ενεργειακό δίκτυο υπέστη ζημιές από ρωσικό αεροπορικό πλήγμα και πως διακοπές ρεύματος είναι πιθανές.

"Το κακό κράτος εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον τρόμο και να διεξάγει πόλεμο εναντίον των αμάχων. Ο ρωσικός τρόμος πρέπει να ηττηθεί", έγραψε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram.

Ανήρτησε επίσης φωτογραφία ενός πενταώροφου κτιρίου στη Ζαπορίζια με ένα μεγάλο άνοιγμα στη μέση, την είσοδό του κατεστραμμένη, τα παράθυρα σπασμένα και συντρίμμια γύρω από αυτό.

Liquidation of the aftermath of the strike on a high-rise building in #Zaporizhzhia, Ukraine - video by the Ministry of Internal Affairs. pic.twitter.com/7xlctkBVN9