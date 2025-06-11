Ουκρανία: Το Κίεβο δημοσίευσε νέο βίντεο της επίθεσης στη Ρωσία

Νέο βίντεο που δείχνει την οργάνωση και εξέλιξη της ειδικής επιχείρησης «Ιστός Αράχνης» στη Ρωσία δημοσίευσε η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), απειλώντας τη Μόσχα με νέες επιθέσεις. Ως αποτέλεσμα της ουκρανικής επιχείρησης κατέστησαν δυνατά ταυτόχρονα πλήγματα σε 41 ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη σε τέσσερα αεροδρόμια.

Το βίντεο δείχνει το χρονικό της ειδικής επιχείρησης: πώς ακριβώς προετοιμάστηκε και υλοποιήθηκε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις βαθιά στα ρωσικά νώτα.

«Η SBU χτυπά και θα χτυπήσει τον εχθρό ακόμα και εκεί που θεωρεί τον εαυτό του απρόσιτο! Εργαζόμαστε για νέες εκπλήξεις. Όχι λιγότερο επώδυνες από την επιχείρηση ''Ιστός Αράχνης''», – δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της SBU, Αντιστράτηγος Βασίλ Μαλιούκ.

СБУ буде бити ворога там, де він вважає себе недосяжним, – Голова СБУ Василь Малюк про спецоперацію «Павутина»



➡️ https://t.co/bzxFK5Xlt7 pic.twitter.com/gJQXFxm8uU — СБ України (@ServiceSsu) June 11, 2025

Όπως τονίζει το Κίεβο, αυτή η ειδική επιχείρηση ήταν μια απάντηση στις μαζικές επιθέσεις με πυραύλους σε ουκρανικές πόλεις, νοσοκομεία και ενεργειακές υποδομές.

Αυτό το σχέδιο διευθύνθηκε άμεσα από τον επικεφαλής της SBU, Βασίλ Μαλιούκ, εκ μέρους του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και η προετοιμασία της ειδικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες μέγιστης μυστικότητας.

Υπενθυμίζεται ότι την 1η Ιουνίου, η SBU διεξήγαγε μια μοναδική ειδική επιχείρηση για την ταυτόχρονη καταστροφή τεσσάρων στρατιωτικών αεροδρομίων στα μετόπισθεν της Ρωσικής Ομοσπονδίας: «Ολένια», «Ιβάνοβο», «Ντιαγκίλεβο» και «Μπελάγια». Εκεί φαίνεται πως βρισκόταν η διοίκηση της ρωσικής αεροπορίας, η οποία βομβάρδιζε τακτικά ουκρανικές πόλεις.

Το εκτιμώμενο κόστος του εξοπλισμού που καταστράφηκε ως αποτέλεσμα της ειδικής επιχείρησης «Ιστός της Αράχνης» της Υπηρεσίας Ασφαλείας υπερβαίνει τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Το Κίεβο αναφέρει ότι οι συνολικές απώλειες της ρωσικής αεροπορίας ανήλθαν σε 41 μονάδες, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών «A-50», «Tu-95», «Tu-22», «Tu-160», καθώς και «An-12» και «Il-78».

Πηγή: skai.gr

