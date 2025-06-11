Χέγκσεθ: Η αποτροπή της Ρωσίας θα πρέπει να είναι ευθύνη της Ευρώπης

Οι σύμμαχοι της Ουάσινγκτον στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να αναλάβουν τη βασική ευθύνη για τη συμβατική άμυνα της Ευρώπης και την αποτροπή της Ρωσίας, ξεκαθάρισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνησή του έχουν πει στους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ ότι πρέπει να αναλάβουν την κύρια ευθύνη για τη συμβατική άμυνα της Ευρώπης - και ήδη βλέπουμε πρόοδο», δήλωσε κατά τη διάρκεια ακροάσεων στην Επιτροπή Πιστώσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Η στρατηγική μας είναι στρατηγική κοινής λογικής: οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ έχουν την οικονομική ισχύ για να αποτρέψουν τη Ρωσία και οι δικοί μας πόροι είναι ολοένα και πιο περιορισμένοι. Καθώς μετατοπίζουμε την εστίασή μας στον Ειρηνικό, βασιζόμαστε στους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ να αφιερώσουν περισσότερους πόρους στην άμυνα για να σφυρηλατήσουν μια ισχυρή ασπίδα αποτροπής στην Ευρώπη».

«Η ανάληψη της κύριας ευθύνης για τη συμβατική άμυνα της Ευρώπης από τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ είναι ζωτικής σημασίας και έχει καθυστερήσει», συνέχισε ο Χέγκεθ.



«Όχι μόνο ως ζήτημα δικαιοσύνης προς τους Αμερικανούς φορολογούμενους που έχουν κουραστεί από τo "τζάμπα", αλλά και για να διασφαλιστεί ότι το ΝΑΤΟ θα παραμείνει μια ισχυρή και βιώσιμη συμμαχία, ακόμη και όταν οι αμερικανικές δυνάμεις δίνουν προτεραιότητα στην υπεράσπιση της πατρίδας του έθνους μας και στην αποτροπή της Κίνας. Έτσι μπορούμε να αποκαταστήσουμε και να διατηρήσουμε την ειρήνη μέσω της ισχύος στην Ευρώπη για τις επόμενες γενιές».

Ο Χέγκσεθ είχε προειδοποίησε στα τέλη Απριλίου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν πλέον να είναι ο εγγυητής της ασφάλειας της Ευρώπης.

Μιλώντας τον Φεβρουάριο στις Βρυξέλλες σε τακτική συνάντηση της Δυτικής ομάδας επαφής που είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των παραδόσεων όπλων στο Κίεβο, ο Χέγκσεθ τόνισε ότι η επιστροφή στα σύνορα της Ουκρανίας του 2014 ήταν μη ρεαλιστική. Απέκλεισε επίσης ουσιαστικά την πιθανότητα ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, προειδοποιώντας την Ευρώπη ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τη δική της ασφάλεια, αντανακλώντας τα αισθήματα του ίδιου του Τραμπ και άλλων αξιωματούχων της κυβέρνησης. Επιπλέον, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν προβλέπει την αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, αλλά δεν θα ανεχθεί μια κατάσταση όπου η Ευρώπη είναι ουσιαστικά εξαρτώμενη από την Ουάσινγκτον.

Στη συνέχεια, στις 9 Απριλίου, ο Χέγκσεθ διευκρίνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμη λάβει απόφαση σχετικά με τα περαιτέρω επίπεδα αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, σημειώνοντας ότι το πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον θα είναι ένας σημαντικός καθοριστικός παράγοντας.

Πηγή: skai.gr

