Σεούλ: Σίγησαν τα μεγάφωνα προπαγάνδας στα σύνορα με τη Βόρεια Κορέα

Ο στρατός της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τα προπαγανδιστικά μηνύματά του από τα μεγάφωνα στα σύνορα με τη Βόρεια Κορέα, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για την «αποκατάσταση της εμπιστοσύνης» μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με το BBC, η κίνηση αυτή έρχεται μία εβδομάδα μετά την εκλογή του νέου προέδρου της χώρας, Λι Τζέι-μιουνγκ, ο οποίος είχε προεκλογικά δεσμευτεί για τη βελτίωση των ενδοκορεατικών σχέσεων.

Η Πιονγκγιάνγκ θεωρεί τις προπαγανδιστικές εκπομπές από τα μεγάφωνα πράξη πολέμου και έχει απειλήσει στο παρελθόν να τα ανατινάξει.

Προηγουμένως είχαν διακοπεί για έξι χρόνια, αλλά συνεχίστηκαν τον Ιούνιο του περασμένου έτους ως απάντηση στην εκστρατεία της Πιονγκγιάνγκ να στέλνει μπαλόνια γεμάτα σκουπίδια στα σύνορα με τη Νότια Κορέα.

Τα τελευταία χρόνια, οι εκπομπές περιελάμβαναν ειδήσεις από τις δύο Κορέες και το εξωτερικό, καθώς και πληροφορίες για τη δημοκρατία και τη ζωή στη Νότια Κορέα.

Οι σχέσεις μεταξύ της Βόρειας και της Νότιας Κορέας είχαν επιδεινωθεί υπό τον προηγούμενο πρόεδρο Γιουν Σουκ-γέολ , ο οποίος κρατούσε μια πιο επιθετική στάση απέναντι στην Πιονγκγιάνγκ.

Ο Γιουν όμως παραπέμφθηκε σε δίκη και απομακρύνθηκε από τη θέση του επειδή έθεσε για λίγο τη Νότια Κορέα σε στρατιωτικό νόμο τον Δεκέμβριο, επικαλούμενος υποτιθέμενες απειλές από υποστηριζόμενες από τη Βόρεια Κορέα δυνάμεις.

Ο διάδοχός του, ο Λι, είχε προβεί σε μια σειρά από δεσμεύσεις προεκλογικά, μεταξύ των οποίων η επανέναρξη του διαλόγου με την Πιονγκγιάνγκ και η μείωση των εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην «αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις ενδοκορεατικές σχέσεις και στην επίτευξη ειρήνης στην κορεατική χερσόνησο», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Yonhap, η απόφαση του στρατού έλαβε επίσης υπόψη το γεγονός ότι ο Βορράς δεν στέλνει πλέον μπαλόνια γεμάτα με σκουπίδια στα σύνορα. Ωστόσο, αναστέλλοντας αντί να τερματίσει τις εκπομπές, ο στρατός δείχνει ότι τα μεγάφωνα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ξανά αν χρειαστεί, πρόσθεσε το Yonhap.

Η Σεούλ ισχυρίζεται ότι οι εκπομπές μπορούν να ακουστούν μέχρι και 10 χιλιόμετρα πέρα από τα σύνορα κατά τη διάρκεια της ημέρας και μέχρι 24 χιλιόμετρα τη νύχτα.

Η αναστολή της λειτουργίας των μεγαφώνων έρχεται σχεδόν ακριβώς ένα χρόνο μετά την πρώτη επανάληψη της λειτουργίας τους τον Ιούνιο του 2024 - όταν και οι δύο χώρες είχαν εμπλακεί σε διάφορες εκστρατείες αντιποίνων με σκουπίδια και προπαγανδιστικά μπαλόνια.

Η επανένωση με τον Νότο αποτελούσε πάντα ένα βασικό, αν και όλο και πιο μη ρεαλιστικό, μέρος της ιδεολογίας του Βορρά από την ίδρυση του κράτους - μέχρι που ο Κιμ εγκατέλειψε την ιδέα νωρίτερα πέρυσι.

Και οι δύο χώρες βρίσκονται τεχνικά ακόμη σε πόλεμο, δεδομένου ότι ο πόλεμος της Κορέας έληξε το 1953 χωρίς συνθήκη ειρήνης.

