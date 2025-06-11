Στρατιωτική συμφωνία «ρεκόρ»: Η Τουρκία θα πουλήσει 48 μαχητικά αεροσκάφη Kaan στην Ινδονησία

Η Τουρκία θα πουλήσει 48 μαχητικά αεροσκάφη στην Ινδονησία την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς η Άγκυρα πιέζει να οικοδομήσει την αμυντική της βιομηχανία και να αυξήσει τις εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού.

Η συμφωνία για την πώληση των αεροσκαφών πέμπτης γενιάς Kaan, τα οποία η Τουρκία εξακολουθεί να αναπτύσσει, αποτελεί μια στρατιωτική συμφωνία «ρεκόρ» για τη χώρα, δήλωσε ο Ερντογάν, χωρίς να αποκαλύψει οικονομικές λεπτομέρειες. «Αντανακλά σαφώς την πρόοδο και τις δυνατότητες της εγχώριας αμυντικής μας βιομηχανίας», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Το γραφείο του προέδρου της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο ανέφερε ότι ήταν παρών στην υπογραφή της συμφωνίας για την προμήθεια αεροσκαφών πέμπτης γενιάς, χωρίς να παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Εν μέσω παγκόσμιας αύξησης των αμυντικών δαπανών, η οποία οφείλεται εν μέρει στους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η Τουρκία αύξησε τις εν λόγω δαπάνες κατά 12% πέρυσι στα 25 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης. Εκτός από τα Kaan, ο Ερντογάν θέλει η Τουρκία να ηγηθεί στους τομείς των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των τεθωρακισμένων οχημάτων.

Η Τουρκία προσπαθεί να αναπτύξει αεροσκάφη Kaan - τα οποία πέταξαν για πρώτη φορά πέρυσι - με ορισμένες άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, ανέφερε το Bloomberg.

Η Ινδονησία, η μεγαλύτερη οικονομία της Νοτιοανατολικής Ασίας, διαφοροποιεί τις στρατιωτικές συνεργασίες πέρα από τους παραδοσιακούς της συμμάχους στη Δύση, διερευνώντας τη συνεργασία με χώρες όπως η Τουρκία και η Κίνα στο πλαίσιο της προσπάθειας του προέδρου Σουμπιάντο να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις.

Η Τουρκία και η Ινδονησία έχουν εμβαθύνει τους στρατιωτικούς τους δεσμούς το τελευταίο διάστημα. Τον Απρίλιο, δήλωσαν ότι θα ιδρύσουν μι ακοινοπραξία μεταξύ των στρατηγικών αμυντικών εταιρειών τους, εν μέρει για την ανάπτυξη υποβρυχίων.

Η συμφωνία για τα Kaan με την Τουρκία έρχεται λίγο μετά την αποκάλυψη της Ινδονησίας ότι η Κίνα είχε προσφερθεί να της πουλήσει μαχητικά αεροσκάφη J-10, τα οποία δοκιμάστηκαν πρόσφατα στις συγκρούσεις του Πακιστάν με την Ινδία για το Κασμίρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.